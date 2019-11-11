«Алтайэнергосбыт» приглашает принять участие в акции и выиграть приз

Новости 11.11.2019 9:05 114

«Алтайэнергосбыт» предлагает с выгодой рассчитаться с долгами и разыгрывает более 500 призов среди своих абонентов в Алтайском крае и Республике Алтай (утюги, чайники, мультиварки, наборы светодиодных ламп, дисконтные карты на электротехническую продукцию, предоставляющие скидку 20%).

Что сделать, чтобы стать участником акции?

Оплатите все имеющиеся долги за электроэнергию, пеню, и внесите авансовый платёж за ноябрь 2019 года до 30 ноября 2019 года.

В какие даты нужно платить?

До 30 ноября 2019 года, но важно учесть прогнозируемое потребление электроэнергии до конца ноября. Например, если вы платите 25 ноября, то помимо долгов и пени, нужно оплатить уже потреблённые в ноябре кВт/ч и прогнозируемый остаток (5 дней).

Если у абонента система АИИСКУЭ, он примет участие в акции?

Да, примет при выполнении всех условий. АИИСКУЭ передаёт показания концом месяца - 30 ноября. Даже если 1 декабря контролёр проверит показания, хотя плюс этой системы именно в автоматизации процесса, не требующего обходов, всё равно зафиксируются показания 1 декабря декабрём 2019 года.

Как оплатить электроэнергию?

Погасить долги за электроэнергию и внести авансовый платёж за ноябрь 2019 года можно любым удобным способом:

- с помощью банковской карты в сервисе «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильных приложениях сервиса, доступных для скачивания в Play Market и Apple Store;

- через отделения и устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк», а также с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн»;

- через отделения иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город»;

- через отделения АО «Почта России»;

- в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт»;

- в пунктах приёма платежей ООО «Телекомсервис» (Республика Алтай).

Где будет проводиться розыгрыш?

Определение счастливых обладателей призов будет проведено в Барнауле в офисе АО «Алтайэнергосбыт» в присутствии представителей средств массовой информации и общественности 30 января 2020 года.

Как выбирают победителя?

Победители будут определены с помощью интернет-генератора случайных цифр https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов, выполнивших все условия акции.

Как узнать о выигрыше?

Результаты (номера лицевых счетов победителей) будут опубликованы на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» 5 февраля 2020 года. Кроме того, с победителями обязательно свяжутся специалисты из обслуживающих клиентских офисов компании, расскажут где и как забрать приз.

Когда можно забрать приз?

Получить свой приз можно в клиентском офисе АО «Алтайэнергосбыт», обслуживающем клиента-победителя с 6 февраля по 10 марта 2020 года.

Подробная информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.com/for_people/aktsiya-menyaem-dolgi-na-prizy-/).