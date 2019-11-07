Равнение - на Красный Октябрь: какие места Барнаула хранят в себе память о революции 1917 года?

Новости 07.11.2019 12:15 1414

7 ноября отмечается очередная, 102-я годовщина Октябрьской революции. Как и обычно, представители КПРФ проведут торжественные митинги, посвященные установлению в стране советского строя. «Политсибру» решил вспомнить, какие места в Барнауле связаны с событиями 1917 года, а также Гражданской войной.

Так, особая роль в революционные годы принадлежала Демидовской площади. Расположенное на ней здание Богадельни (бывшее Управление Алтайского округа) стало местом, где с февраля по июнь 1918 года работал Алтайский губернский исполнительный комитет совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — высший региональный орган советской власти. Более того, в ходе белогвардейского мятежа 11 июня 1918 года здание оказалось главным оплотом обороны большевиков. До сих пор на обелиске, стоящем ближе к проспекту Красноармейскому, можно различить следы пуль от обстрела здания в ходе этой обороны.

К слову, Демидовская площадь также традиционно рассматривалась как место для первых советских общегородских митингов. В частности, здесь прошли митинги сторонников новой власти 5 марта и 1 мая 1917 года.

Другим примечательным местом, сохранившим память о революционных потрясениях, стал Нагорный парк. Он печально известен тем, что здесь расстреляли часть большевиков после падения советской власти в Барнауле летом 1918 года. Речь идет о нескольких десятках человек. В память о произошедшем позднее, в 1950-е годы, здесь был установлен обелиск. Предположительно, он стоит на том самом месте, где и производились расстрелы красноармейцев. К слову, реальных захоронений сторонников советской власти, павших от рук белых, на территории Нагорного парка нет.

Между тем таких мест в городе, где производились расстрелы, было еще как минимум пять. Среди них — Дунькина роща, территория современного парка "Изумрудный" (ранее — Крестовоздвиженское кладбище), станция Присягино.

Кстати, именно нагорная часть города в большей степени сохранила в себе ряд революционных топонимов. Это особенно заметно по названиям улиц и переулков. Второй такой заповедный уголок в городе находится в районе ВРЗ. Любопытно, что при этом на карте Барнаула оказался сохранен целый ряд исторических имен, которые не играли значимой роли в красном движении на Алтае.

Особо стоит отметить Мемориал борцам за советскую власть, расположенный на проспекте Ленина, между стадионом "Динамо" и кинотеатром "Родина". Композиция включает в себя несколько стел, братские могилы, а также монумент с Вечным огнем. Комплекс несколько раз перестраивался, под плиткой до сих пор находятся захоронения более чем 40 человек.

Кроме того, немало революционных воспоминаний несет в себе улица Ползунова. Здесь располагались чертежная, филармония, земская управа. Так, в чертежной с мая 1917 года находился Барнаульский совет рабочих и крестьянских депутатов. С ним связано установление советской власти в Барнауле 7 декабря 1917 года. Нынешняя филармония ранее являлась бывшим Народным домом. Это был самый большой зал в городе в 1917 году. Здесь проводились общегородские митинги и съезды. Например, в здании работал II губернский съезд советов крестьянских депутатов, провозгласивший советскую власть в Алтайской губернии.

Напомним, в советские времена день 7 ноября считался одним из главных государственных праздников. Выходными до 1992 года были 7 и 8 ноября. Этот день не обходился без митингов и демонстраций. Ежегодно на Красной площади проходил военный парад.

История праздника претерпела первые изменения в 1995 году. Президент России Борис Ельцин переименовал Октябрьскую революцию в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). Спустя еще год вышел новый указ Ельцина о присвоении празднику нового имени — День согласия и примирения. Следующие изменения внес президент России Владимир Путин в декабре 2004 года – 7 ноября был переименован в День воинской славы России, а также появился праздник 4 ноября — День народного единства.