Что готовят коммунисты на годовщину Октября в Барнауле?

Митинг и шествие колонны пройдут в Барнауле в рамках 102-й годовщины Октябрьской социалистической революции в четверг, 7 ноября. Начало мероприятия намечено на 17:00.
Сбор участников состоится на площади Октября, а именно на аллее Ленинского проспекта, откуда колонна к 17:30 дойдет до площади Советов, где сам митинг и пройдет. Ориентировочно, он продлится не более получаса.
Депутат АКЗС, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова рассказала «Политсибру», что в отличии от многих других городов, в Барнауле проблем с администрацией не возникло и место проведения мероприятия было согласовано сразу.
«У нас традиционно в Барнауле памятную дату отмечаем в формате митинга и шествия, так же в той или иной форме (от возложения цветов до митингов) дату отмечают по всем муниципалитетам Алтайского края», - сообщила Прусакова.
Известно, что на митинге в Барнауле выступят Мария Прусакова, представитель комсомола Даниил Щеглов, депутат Барнаульской гордумы и кандидат на пост главы города от коммунистов Елена Хрусталева.
Тем временем в Бийске на бульваре Петра Первого утром уже прошла торжественная демонстрация, в Рубцовске на площади Ленина - пикет.
Нагорная часть города в большей степени сохранила в себе ряд революционных топонимов