Что готовят коммунисты на годовщину Октября в Барнауле?

Новости 07.11.2019 13:10 472

Митинг и шествие колонны пройдут в Барнауле в рамках 102-й годовщины Октябрьской социалистической революции в четверг, 7 ноября. Начало мероприятия намечено на 17:00.

Сбор участников состоится на площади Октября, а именно на аллее Ленинского проспекта, откуда колонна к 17:30 дойдет до площади Советов, где сам митинг и пройдет. Ориентировочно, он продлится не более получаса.

Депутат АКЗС, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова рассказала «Политсибру», что в отличии от многих других городов, в Барнауле проблем с администрацией не возникло и место проведения мероприятия было согласовано сразу.

«У нас традиционно в Барнауле памятную дату отмечаем в формате митинга и шествия, так же в той или иной форме (от возложения цветов до митингов) дату отмечают по всем муниципалитетам Алтайского края», - сообщила Прусакова.

Снег и слякоть не помешали алтайским коммунистам празднично отметить 100-летие революции Новости 08.11.2017 4:20 635

Известно, что на митинге в Барнауле выступят Мария Прусакова, представитель комсомола Даниил Щеглов, депутат Барнаульской гордумы и кандидат на пост главы города от коммунистов Елена Хрусталева.

Тем временем в Бийске на бульваре Петра Первого утром уже прошла торжественная демонстрация, в Рубцовске на площади Ленина - пикет.

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата. До 1991 года существовал праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября было «красным днем календаря», который отмечали обязательными демонстрациями, проходившими в каждом городе страны.