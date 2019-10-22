За проект реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске готовы отдать 10 млн рублей

Новости 07.11.2019 12:45 596

В Горно-Алтайске объявили тендер на составление проектной документации по реконструкции аэровокзального комплекса. Начальная цена составляет 10 млн рублей.

Как следует из документов, размещенных на площадке "РосТендер", деньги пойдут из собственных средств компании «Аэропорт Горно-Алтайск». За эту сумму победитель должен будет провести изыскательные работы и подготовить необходимые документы. Заявки от участников принимаются до 29 ноября 2019 года.

В конкурсной документации уточняется, аэропорт собираются реконструировать в два этапа. Площадь терминала "А" будет увеличена, а у терминала "Б" построят второй этаж, на котором разместится администрация. Также в планах обновление перрона, он служит для посадки и высадки пассажиров.

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Стоит подчеркнуть, что привокзальную площадь реконструируют с учетом схемы движения и устройства транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, заменят сети инженерно-технического обеспечения объекта.

Добавим, на время работ аэропорт будет работать в штатном режиме. Итоги тендера подведут 2 декабря 2019 года.