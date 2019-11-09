«Скорая» или не скорая? Алтайский Минздрав оспорил заминку на пути к умирающей

Новости 07.11.2019 11:46 515

Бригада скорой медицинской помощи ехала почти 20 минут к умирающей женщине в Барнауле, сообщили очевидцы в соцсети.

Как утверждает участница сообщества «Инцидент Барнаул», 6 ноября в 19:50 в ТРЦ «Малина» у входа рядом с банкоматами женщине на вид около 50 лет стало плохо, она потеряла сознание и упала. Несколько прохожих пытались оказать женщине первую медицинскую помощь.

«Мы сразу вызвали скорую помощь, но она ехала 20 минут. В течение этого времени постоянно звонили и торопили, так как человек на глазах умирал. Сначала перестал прощупываться пульс, посинели губы. Все старались помочь, делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но мы не врачи! После 15 минут женщина совсем посинела. Далее пульс уже не прощупывался, полная остановка дыхания, признаков жизни она не подавала», - говорится в сообщении интернет-пользователя.

Со слов очевидцев, врачи не торопились на вызов, так как автомобиль подъехал без включенных спецсигналов. После того как медики унесли женщину в машину скорой помощи, они еще в течение 15 минут стояли около ТЦ «Бум», проводя какие-то манипуляции». Более того, охраны торгового центра не было на рабочем месте.

В Минздраве Алтайского края опровергли информацию о «задержки» скорой. По данным ведомства, скорая прибыла на место через пять минут после вызова.