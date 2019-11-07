«Найден всех рассудит»: чем может разрешиться конфликт в Каменском районе

Новости 07.11.2019 11:10 1842

Каменский городской суд принял решение о возращении иска райсобрания депутатов, который они подали на и.о. главы района Евгению Гордиенко. Народные избранники настаивали на признании незаконности возвращения Гордиенко к власти.

Как рассказал «Политсибру» руководитель аппарата Каменского райсобрания депутатов Андрей Сиротенко, вопрос разногласия депутатов с Гордиенко не имеет принципиального значения, так как она не является полноправным главой муниципалитета.

«Она, как и Алексей Жихаренко, являются заместителями главы администрации. Депутаты просто приняли решение о передаче полномочий от одного зама на другого. В любом случае, окончательно вопрос решится после окончания судебного процесса главы района Федора Найдена. Если суд примет решение не в его пользу, то само собой, его полномочия будут окончательно прекращены, но в ином случае он вернется на свой пост и тогда будет не важно то, что сейчас происходит», - пояснил Сиротенко.

Также по его словам, судебные прения депутатов и Евгении Гордиенко продолжатся и дойдут до Алтайского краевого суда, который поставит точку в данном вопросе.

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Председатель райсобрания Виктор Кашицин, который не застал данный спор из-за болезни, объяснил «Политсибру», что представители краевой власти проводили определенные консультации с местными депутатами и пытались направить конфликт в конструктивное «русло».

«Надеюсь, что в этой истории победит разум, а не эмоции. Вроде как, сейчас Евгения Николаевна (Гордиенко) вышла к депутатам с предложением встретиться и все обсудить. Насколько мне известно, они также не против диалога. Посмотрим чем в итоге все закончится», - сказал Кашицин.

Напомним, что несколько дней назад депутаты Каменского райсобрания проголосовали за снятие полномочий с врио главы района Евгении Гордиенко. Под документом подписались 12 депутатов из 20. Полномочия возложены на другого замглавы администрации района - Алексея Жихаренко. Позднее суд восстановил в полномочиях Гордиенко.

Ситуацию ранее уже успел прокомментировать замгубернатора Денис Губин, который отметил, что давать оценку действиям депутатов будут компетентные органы и по итогам решений будут приниматься конкретные меры.

Ранее, 24 августа 2018 года, прежний глава района Федор Найден был временно отстранен судом от исполнения своих обязанностей. 12 сентября прошлого года депутаты райсобрания единогласно проголосовали за кандидатуру зама Найдена - Евгению Гордиенко.