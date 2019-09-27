Поможет ли алтайским врачам компенсация аренды жилья?

Новости 07.11.2019 10:45 302

Накануне Минздрав Алтайского края утвердил перечень должностей и медицинских организаций, работники которых имеют право на компенсацию расходов по найму жилья.

Интересно, что количество таких должностей сильно разнится от учреждения к учреждению. Так, например, в Алейской ЦРБ на компенсацию могут рассчитывать 15 врачей, тогда как на три больницы Бийска льготников оказалось всего шестеро.

В списке фигурируют исключительно врачи и два фельдшера, прочего персонала приказ министерства не коснулся.

Данная мера принята в рамках решения проблемы кадрового обеспечения учреждений системы здравоохранения на Алтае. Будет ли она эффективна, покажет время. Однако нельзя не отметить, что наиболее проблемными в кадровом отношении областями являются медучреждения в отдаленных маленьких деревнях и селах, где трудностей с жильем практически не существует – даже в собственность дома в таких слабонаселенных пунктах можно выкупить за копейки, не говоря уже о найме.