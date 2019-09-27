О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Поможет ли алтайским врачам компенсация аренды жилья?

Новости
302
0

Накануне Минздрав Алтайского края утвердил перечень должностей и медицинских организаций, работники которых имеют право на компенсацию расходов по найму жилья.

Интересно, что количество таких должностей сильно разнится от учреждения к учреждению. Так, например, в Алейской ЦРБ на компенсацию могут рассчитывать 15 врачей, тогда как на три больницы Бийска льготников оказалось всего шестеро.

В списке фигурируют исключительно врачи и два фельдшера, прочего персонала приказ министерства не коснулся.

Данная мера принята в рамках решения проблемы кадрового обеспечения учреждений системы здравоохранения на Алтае. Будет ли она эффективна, покажет время. Однако нельзя не отметить, что наиболее проблемными в кадровом отношении областями являются медучреждения в отдаленных маленьких деревнях и селах, где трудностей с жильем практически не существует – даже в собственность дома в таких слабонаселенных пунктах можно выкупить за копейки, не говоря уже о найме.

«Система здравоохранения продолжает валиться»: что происходит с алтайскими больницами

«Система здравоохранения продолжает валиться»: что происходит с алтайскими больницами

Новости

Проблемная ситуация в сфере здравоохранения сложилась в центральной больнице Бурлинского района Алтайского края

4420

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000