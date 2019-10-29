В одном из районов Барнаула отключат тепло и горячую воду

Новости 07.11.2019 10:05 133

В одном из районов Барнаула на три часа будет ограничена подача горячей воды и теплоснабжения. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Речь идет о микрорайоне Новосиликатный, жители которого, в течение трех часов (с 9 до 12) останутся без тепла в четверг, 7 ноября. Как пояснили в Сибирской генерирующей компании, под ограничение попадают 24 многоквартирных дома и шесть социальных учреждений. Это связано с устранением повреждения на воздушной внутриквартальной тепловой сети диаметром 500 мм.

Напомним, что ранее на пять часов была ограничена подача горячей воды и отопления для жителей поселка Южный. Такая необходимость была связана с подключением кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту, расположенного по адресу: Лесной тракт, 75. Тогда под ограничение попали 28 тысяч человек.