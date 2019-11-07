Azur Air грозят ограничения после жесткой посадки в Барнауле

Новости 07.11.2019 9:35 1330

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обнаружила недостатки в работе авиакомпании Azur Air после инцидента с жесткой посадкой в Барнауле. Теперь у авиакомпании есть время до 22 ноября, чтобы исправить нарушения, иначе ее деятельность будет ограничена, пишет РБК.

Официальный представитель Росавиации рассказал, что речь идет о жесткой посадке принадлежащего Azur Air лайнера Boeing 767-300 в Барнауле 25 сентября. В результате ЧП пострадало 56 человек.

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Уточняется, что расследующий уголовное дело СК сообщал, что рассматривает в качестве возможных причин ошибку пилотирования и некачественное техническое обслуживание. Между тем, Росавиация проверяет еще одно происшествие с Azur Air — вынужденную посадку ее лайнера 5 ноября в Синьяне, который летел из Томска в Фукуоку.

«Авиакомпания действительно сегодня получила акт по итогам проверки, ознакомилась с ним. Работа над данными замечаниями и несоответствиями уже была начата в ходе работы комиссии. В соответствии с рекомендациями Росавиации будет проведено служебное расследование», — сообщили РБК в авиакомпании, отметив, что планируют в срок устранить все замечания.

2 февраля 2018 года Росавиация ограничила срок действия выданного Azur Air сертификата эксплуатанта из-за выявленных в работе компании нарушений, касающихся летной годности самолетов и организации перевозок. Тогда ведомство предупреждало, что компания может прекратить полеты после 20 марта. В конце февраля Федеральное агентство по туризму заявило об опасности возникновения массовых нарушений прав туристов после прекращения полетов Azur Air и указало туроператорам на необходимость прекратить продажу путевок за границу с перелетами рейсами авиакомпании.

Однако 19 марта Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air, объяснив это тем, что авиакомпания устранила нарушения и сменила гендиректора. Причем парк ее самолетов прошел повторное техническое обслуживание, а ее акционеры согласились первыми из российских перевозчиков перевести весь свой парк из иностранного реестра (Бермуды) в реестр гражданских воздушных судов России.

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А вот 1 ноября стало известно, что Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов. Заместитель генерального директора перевозчика Павел Терещенко рассказал, что компания зарегистрировала в России только один самолет и больше не планирует, так как лизинговые компании против такого перевода.

Кстати, согласно данным Росавиации Azur Air по объему перевезенных пассажиров занимает седьмое место среди российских авиакомпаний. По итогам января-сентября 2019 года она перевезла 4,534 млн пассажиров, что на 38% больше, чем за первые девять месяцев предыдущего года.