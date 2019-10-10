Алтайские правозащитники выбрали руководство на ближайшие три года

Новости 07.11.2019 8:15 548

Накануне в Барнауле прошло первое заседание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алтайского края V состава. В орган, который обеспечивает соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, входит 18 человек, пишет сайт регионального правительства.

На организационном заседании комиссии приняты решения, определяющие работу ОНК на ближайшие три года. Председателем единогласно избран заведующий кафедрой уголовного права и криминологии АлтГУ Алексей Детков. Его заместителями стали председатель Алтайской краевой общественной организации по защите прав человека «Форпост» Виктор Афанасьев и председатель региональной молодежной общественной организации «Союз молодых юристов Алтайского края» Руслан Демаков. Статусом эксперта комиссии наделен известный в крае общественник Владилен Волков.

Общественная наблюдательная комиссия обновилась на Алтае Новости 10.10.2019 18:20 В ОНК вошли 18 человек 962

Кроме того, принят регламент работы комиссии, определена периодичность заседаний (ежемесячно, каждый третий четверг), создана рабочая группа по формированию плана деятельности.

Напомним, члены ОНК имеют право в любое время посещать учреждения принудительного содержания (исправительные колонии, следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, дежурные части отделов полиции, другие места), знакомиться с документами, затрагивающими права и свободы граждан, и направлять соответствующие заключения с целью устранения выявленных нарушений.