«Не мешайте кортежу»: как Барнаул встретил Дмитрия Медведева в 2011 году

Новости 07.11.2019 7:40 1695

Председатель правительства России Дмитрий Медведев приедет в Барнаул в середине следующей недели, где проведет ряд встреч и совещаний. Последний раз политик (на тот момент в статусе президента РФ) побывал в столице Алтайского края осенью 2011 года.

Восемь лет назад, в конце октября 2011-го, в СМИ появилась информация о чартерном борте со студентами, который прилетит из Москвы в Барнаул. Их ждали на IV Всероссийский студенческий форум, назначенный на 31 октября.

Новость могла бы остаться незамеченной, но уже тогда высказывались предположения, что следом в краевую столицу направится борт №1, в котором на форум прилетит на тот момент президент России Дмитрий Медведев. С ним ждали Андрея Фурсенко, занимавшего пост министра образования и науки России.

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Позднее слухи нашли свое подтверждение, и первое лицо страны действительно оказалось в Барнауле. «Политсибру» решил напомнить своим читателям, как это было.

Когда стало ясно, что Медведев все-таки прилетит в Алтайский край, в Барнауле развернулась активная подготовка. Красились или докрашивались фасады, по всему городу развесили флаги, плакаты, кое-где были спешно отремонтированы дороги. На проспекте Ленина была развернута реставрация фасадов зданий и жилых домов.

Президент Медведев прилетел в город ночью 1 ноября. Незадолго до него, в Барнаул прибыли тогда еще глава Минобрнауки Андрей Фурсенко и на тот момент глава МЧС Сергей Шойгу. Кроме того, в Алтайский край прилетел помощник президента Аркадий Дворкович.

Дмитрий Медведев провел встречу с активом партии «Единая Россия», список которой он возглавлял на парламентских выборах (состоялись через месяц - 4 декабря 2011 года). Следом он посетил АлтГУ, который в 2011 году вышел в число 17 российских университетов в рейтинге лучших университетов мира. Последним в программе значился и "якорный" повод президентского визита – Всероссийский студенческий форум. Он был назначен на 12:00, однако в это время студентов только начали запускать в главный зал.

К слову, руководство АлтГУ тогда попросило президента поддержать концепцию Российско-Азиатского университета - нового международного вуза.

Приезд президента Медведева почувствовали практически все жители столицы края. В день визита главы государства движение в центре Барнаула было заметно затруднено. Госавтоинспекции края даже пришлось выступить с официальным заявлением и просьбой к горожанам не мешать движению президентских кортежей:

«В традициях гостеприимства и радушия жителей Алтайского края призываем вас к вежливому и уважительному отношению к гостям краевой столицы и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения (…) Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас с пониманием отнестись к временным сложностям, которые могут возникнуть на дорогах в этот период».

Проспект Ленина был перекрыт. По словам жителей города, передвигаться пешком в центре города также было проблематично.

...Уже днем 1 ноября Дмитрий Медведев улетел из Барнаула в Санкт-Петербург на встречу с президентом Республики Корея Ли Мен Бак.