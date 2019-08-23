Жителя Власихи избили на глазах сотрудницы местной администрации

Новости 07.11.2019 8:45 618

Житель барнаульского поселка Власиха стал жертвой избиения, в итоге он получил серьезные травмы. По данным Telegram-канала «Алтайские крайности», расправа над мужчиной происходила в присутствии замглавы сельской администрации.

Инцидент произошел 4 ноября. По словам потерпевшего, подтвержденным видеозаписью, инцидент произошел у мусорного контейнера из-за того, что житель Барнаула начал снимать уборку свалки, которой в выходной день занималась чиновница и коммунальщики.

«Контейнер не вывозили своевременно, мусор скапливался и стал огромной кучей. И вот, дождались уборки. Включив камеру телефона, чтобы запечатлеть исторический момент, он узнал среди уборщиков мусорных пакетов заместителя главы Власихинской сельской администрации Рассказову Марину Игоревну», - говорится в сообщении в соцсети.

Чиновница пригрозила мужчине «сломать его телефон пополам», а ее подчиненные бросили мусорные мешки и кинулись на жителя Власихи с кулаками.

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«Причем, набрасывались на него даже после того, как он оказался на земле, не в состоянии подняться из-за перелома. Характерно, что госпожа Рассказова не только не предприняла попыток предотвратить преступление, но даже не вызвала пострадавшему скорую помощь», - рассказал пострадавший.

По факту причинения увечий написано заявление в органы правопорядка. Мужчина получил перелом колена и сейчас находится на больничном. Администрация сельсовета пока никак не прокомментировала случившееся.