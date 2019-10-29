Максим Костенко: «Мы за то, чтобы в каждом селе была школа, и дети учились рядом с домом»

Новости 06.11.2019 18:45 499

В селе Большая Тихая Солонешенского района созданы все необходимые условия для получения школьного образования, сообщили "Политсибру" в Минобре Алтайского края.

В населенном пункте проживает 78 человек. Школа в селе является филиалом МБОУ «Тумановская СОШ», в ней обучались 4 ребенка и 1 учащийся на дому (к нему приезжает учитель). Возраст двоих детей - 6 лет, родители их в школу на этот учебный год не отправляли.

С нового учебного года все дети обучаются в школе селе Карпово. За учреждением закреплен автобус и осуществляется подвоз - временная мера, согласованная с родителями. Время в пути составляет 15-20 минут. Также в школу подвозят детей из поселка Комсомольский. В учреждении особое внимание уделяется и дополнительному образованию: работают спортивные секции, кружок танцев, а для младших школьников – рисование и лепка.

Здание школы в селе Большая Тихая находится в удовлетворительном состоянии. Приняты все меры по обеспечению его сохранности. Помещение отапливается, охраняется, осуществляется электроснабжение.

Министерство образования и науки Алтайского края совместно с администрацией Солонешенского района продолжает поиск учителя. Тем временем все необходимые условия для получения образования созданы, ученики школы учебный процесс не прерывали, занятия осуществляются со 2 сентября, никаких перерывов на 2 месяца не было.

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В октябре 2019 года состоялся выезд сотрудников Министерства образования и науки Алтайского края в селе Большая Тихая, проведена встреча с родителями, которые высказали ряд предложений по работе интерната.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко:

"У нас почему-то принято считать, что село живет пока есть школа, на самом деле все наоборот - школа закрывается тогда, когда у села нет социально-экономического развития. А сегодня в некоторых населенных пунктах ситуация такова, что школа становится единственным оплотом жизни села. Мы за то, чтобы в каждом селе была школа и дети учились рядом с домом. Но исходя из социально-экономической ситуации и имеющихся ресурсов не всегда это возможно. Речь не только о финансах, но и о качестве образования. Сегодня мало "научить читать", современные образовательные стандарты требуют от учеников более высоких результатов. Смогут ли дети достичь таких результатов в малокомплектной школе — большой вопрос".

По словам Максима Костенко, в Алтайском крае муниципалитеты не брошены один на один со своими проблемами. Регион выделяет деньги на зарплаты учителям, ремонт и строительство новых школ, закупку оборудования. В этом году только на зарплаты направлено почти 18 миллиардов рублей. Но главное, что с 1 сентября в крае изменили систему оплаты труда - теперь учительские зарплаты не зависят от количества учеников в классе. При прежнем «подушевом» расчете в первую очередь страдали учителя малокомплектных школ. С переходом на фиксированный оклад их зарплаты выросли на порядок. В большетихинской, например, почти на восемь тысяч рублей. Сегодня учителю здесь готовы платить больше двадцати тысяч.