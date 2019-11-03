Хоккеисты «Динамо-Алтай» вышли в лидеры чемпионата ВХЛ

Новости 06.11.2019 19:31 409

Серия матчей между барнаульской командой «Динамо-Алтай» и саратовским «Кристаллом» завершилась в рамках пятого тура первенства Высшей хоккейной лиги. Одержав в трех играх две победы в овертайме, алтайские хоккеисты вышли на первую строчку турнирной таблицы.

Первый матч серии прошел на льду «Титов-Арены» 2 ноября. Команды показали равный хоккей, обменялись опасными моментами, но забить в основное время никому не удалось. В овертайме на первой же минуте победу "Динамо-Алтай" принес Валерий Глухов.

Во втором матче серии барнаульская команда уступила «Кристаллу» со счетом 1:2. Единственную шайбу у хозяев забросил Евгений Филин.

Барнаульские хоккеисты после домашней победы закрепились на втором месте в чемпионате Новости 03.11.2019 11:15 Повторные игры с ХК "Кристалл" пройдут 3 и 5 ноября 897

В заключительном матче «Динамо-Алтай» вновь завершило основное время со счетом 0:0, в дополнительной пятиминутке победу Барнаулу принес Кирилл Брагин.

«Все три игры получились очень напряженные. Надо отдать должное сопернику за его самоотверженную игру. По своей команде - радует, что проявляем характер, вытаскиваем тяжелые игры, но сильно расстраивает реализация голевых моментов. Будем над этим работать», - прокомментировал игру главный тренер ХК «Динамо-Алтай» Александр Усачев.

Следующие матчи команда проведет дома 30 ноября, 1 и 3 декабря. В Барнаул приедет дебютант первенства - хоккейный клуб «Оренбург».