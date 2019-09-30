«Деканат - не судилище». Скандал из-за мемов на физфаке НГУ исчерпан

Новости 06.11.2019 18:15 600

Декан физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Александр Бондарь разъяснил ситуацию с отчислением первокурсников из-за публикации мемов с преподавателями в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет «Коммерсант», декан не намерен отчислять абитуриентов, об этом он сообщил накануне на встрече со студентами.

По информации СМИ, в минувшие выходные в стенах вуза произошел конфликт. Руководство физфака оказалось недовольно тем, что студенты первого курса создали паблик «Мемы от южанина», в этой группе они публиковали юмористические картинки с фотографиями преподавателей вуза.

В результате в закрытой студенческой группе «Мемы 220б» во «ВКонтакте» писали, что первокурсникам якобы пригрозили отчислением за использование фото без разрешения и маты в постах. Через некоторое время студенты удалили паблик «Мемы от южанина».

По мнению Бондарь, провинившихся нужно наказать, но он бы не стал применять высшую меру наказания в виде отчисления, а вынес бы выговор или предупреждение: «Деканат - не судилище, а попытка взвесить индивидуальную ситуацию». Добавим, окончательное решение руководство физфака примет на закрытом заседании, после чего его должен утвердить ректор.

В пресс-службе НГУ, что на данный момент проводится внутренняя проверка: никто из студентов не будет наказан или отчислен без достаточных оснований. «Вопрос требует самого серьезного разбирательства в рамках существующего правового поля», - прокомментировали в пресс-службе вуза.