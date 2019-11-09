Александр Романенко рассказал о планах по благоустройству Алтайского края в 2020 году

Новости 06.11.2019 17:20 538

В рамках проекта «Единой России» более 700 млн рублей будет выделено на благоустройство в Алтайском крае. Об этом сообщил секретарь реготделения партии Александр Романенко в ходе личного приема, который состоялся в среду, 6 ноября.

Проект партии «Городская среда» в городах и районах края будет продолжена в 2020 году. В рамках запланированных задач, предусмотрено благоустройство 288 территорий в 42 муниципальных образованиях Алтайского края, общий предполагаемый объем финансирования составит 706,9 млн рублей.

На личный прием к Александру Романенко в региональную общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева, пришла жительница Павловского района Екатерина Честных. От имени жителей микрорайона Ремзавод она попросила включить их территорию в партийный проект «Городская среда» и установить детскую площадку.

«Я сама многодетная мама, и по роду деятельности занимаюсь с детьми — руковожу хореографическим коллективом «Латель», поэтому досуг ребятишек для меня на первом месте, — рассказала Екатерина. — Жители нашего района в текущем году оценили позитивные преобразования, которые произошли по проекту «Городская среда» в райцентре. Благоустроена центральная площадь, на ней появилась отличная детская площадка. Наш микрорайон развивается, на его территории проживает около пяти тысяч человек, много семей с детьми».

Екатерина Честных рассказала, что совместно с муниципальной властью жители микрорайона разработали дизайн проект будущей площадки, оформили заявку. Суть просьбы жителей Павловска — по возможности, решить вопрос о включении заявки в реализацию проекта на 2020 год.

Романенко отметил, что данный микрорайон, как и Павловский район в целом, демонстрирует хорошие показатели развития. Он выразил надежду, что эти показатели скажутся и на демографической ситуации.

«Когда власти двух уровней идут навстречу друг другу в стремлении сделать что-то хорошее на территории, жители только выигрывают. Проект «Городская среда» долгосрочный, но важным условием участия является стремление самих жителей к позитивным преобразованиям. Совместно с муниципальной властью необходимо определиться с местом расположения площадки, проработать дизайн проект и прочие необходимые документы, оформить заявку на участие в проекте. А мы со своей стороны обязательно рассмотрим ваше обращение», — заключил Александр Романенко.

Напомним, проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей.