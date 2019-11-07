Вилами по воде: как изменились Барнаульский Ковш и Лесной пруд в новых ПЗЗ

Новости 07.11.2019 7:10 1632

В Барнауле вновь активизировалась деятельность, связанная с искусственными земельными участками на воде. Речь идет о Ковше и Лесном пруде. "Политсибру" проанализировал, что может изменится на этих территориях в связи с новыми правилами землепользования и застройки, которые утвердят до конца года.

Ковш

Напомним, что вокруг Ковша развивается конфликт между предпринимателями Сергеем Мудриком и Андреем Загариным. Оба претендуют на одну и ту же территорию на берегу залива. «Политсибру» неоднократно освещал эту историю.

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Накануне состоялось очередное судебное заседание, которое, правда, не стало итоговым. Следующее назначено на 27 ноября – оно-то и может стать решающим.

Как сообщила юрист ООО «Акватория» (структура Мудрика), на заседание вызван судебный эксперт, который должен засвидетельствовать свои выводы. Напомним, что это уже вторая экспертиза спорного земельного участка. По словам руководителя ООО «Акватория» Анны Самариной, данная экспертиза подтвердила отсутствие на спорной территории какого бы то ни было причального сооружения или его остатков.

«Политсибру», впрочем, писал ранее, что никаких следов старого причала на Ковше не прослеживается, а местные жители говорят, что его убрали уже давно.

Напомним также, что повышенное внимание этому судебному разбирательству уделяется потому, что от его результата зависит возобновление прерванного аукциона на формирование искусственного земельного участка на Ковше, или попросту его частичной засыпки.

Правила землепользования и застройки

В ожидании решения суда, «Политсибру» решил сравнить две версии ПЗЗ – 2015 и 2019 года.

На изображениях выше видны существенные отличия. Во-первых, исчезла водная перемычка, которая должна была связать Ковш с Обью – видимо, от ее устройства решено было отказаться. Во-вторых, изменилось зонирование прилегающих к интересующей нас части Ковша территорий.

На левом берегу Ковша рекреационная зона, предназначенная для устройства парков и озелененных зон отдыха, превратилась в зону смешанной общественно-деловой застройки (СОД), позволяющей возводить здесь как жилые дома различной этажности, так и прочие социальные или коммерческие объекты, а также зону Ж-1. Последняя означает, что земля выделена под строительство многоэтажных (9-25 этажей) жилых домов.

На правом берегу исчезла зона инженерных сооружений, сменившись узкой полосой рекреации и все той же зоной СОД.

Еще одной любопытной деталью стало то, что в новых ПЗЗ край Ковша разделен на несколько частей. Это может быть связано с озвучивавшимися ранее планами засыпки Ковша. Напомним, что первоначально проект предполагал засыпку 0,5 кв. км водной глади, однако затем этот показатель был скорректирован до 0,2 кв. км. В связи с этим выдвигалось предположение о поэтапной засыпке данного участка.

Лесной ПРУД

Что касается Лесного пруда, то на нем тоже планировался искусственный земельный участок под строительство целого жилого комплекса, однако в июле аукцион на право его формирования был отменен по неизвестной причине. В новых ПЗЗ данная область осталась рекреационной зоной.

23 октября компания «МДС-Алтай», планировавшая здесь строительство ЖК, подала в суд на краевое Минприроды, требуя признать отмену торгов незаконной.

Интересно, что еще в 2014 году «МДС-Алтай» получила разрешение на добычу песка на Лесном пруду, однако затем мэрия приложила все усилия, чтобы помешать разработке карьера, поскольку, якобы, собиралась строить на этом месте дорогу. «МДС-Алтай», уже успевшая вложить в разработку 37 млн рублей, обратилась в суд, однако все инстанции, включая апелляционную и кассационную, встали на сторону чиновников.

Тогда через два года «МДС-Алтай» представила проект по возведению на этом участке жилого комплекса из 29 многоэтажных жилых домов и сопутствующих социальных объектов, которые предполагалось построить в рекордно короткие сроки.

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«Политсибру» удалось дозвониться директору «МДС-Алтай» Дмитрию Вилисову, однако тот под предлогом занятости несколько дней откладывал разговор. Пока получить от него комментарий так и не удалось. Возможно, Вилисов, прекрасно знакомый с истинным положением дел, попросту хочет избежать неудобных вопросов.

Успеет ли Госдума?

Добавим также, что весь расклад может измениться после принятия Госдумой РФ закона об отмене конкурсных процедур на создание искусственных земельных участков на водных объектах. Законопроект должен быть рассмотрен уже на осенней сессии.

«С 2011 года по настоящее время правоприменительная практика Федерального закона № 246-ФЗ выявила отсутствие конкурентной среды в области создания искусственных земельных участков и избыточность процедуры проведения аукционов», - гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

Вряд ли в Барнауле бы согласились с этим постулатом. Тем не менее, принятие такого закона может с равной вероятностью как облегчить, так и осложнить жизнь участникам баталий, развернувшихся вокруг водных объектов города.