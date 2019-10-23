Почему горожане взбунтовались против аллеи десантников в Барнауле?

Новости 06.11.2019 16:44 645

Аллея памяти военнослужащим 6-й роты 104-го гвардейского десантного полка накануне открылась в Барнауле. Она посвящена десантникам, которые погибли в 2000 году во время операции в Аргунском ущелье Чеченской Республики. Многие горожане признались, что не оценили идею превращения полюбившейся зоны отдыха в мемориал. Так, во время прогулки теперь чувствуют себя словно на кладбище, пишет «МК на Алтае».

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«За» и «против»

Аллея расположена на улице Малахова, если точнее - на участке от Георгия Исакова до Юрина. На аллее теперь стоят 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига.

В соцсети комментарии «за» и «против» такого объекта разделились примерно поровну. Помимо превращения места прогулки в мемориал, похожий на кладбище, недовольные отмечают наличие там детской площадки, которая не вписывается в атмосферу.

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Горожане удивляются, что никогда ранее портреты погибших героев Великой Отечественной, Афганистана или других воинов-интернационалистов не размещали на улицах Барнаула в таком стиле. Возникает вопрос - почему для этого мемориала не заложили новую аллею, а выбрали именно улицу Малахова? Почему таким образом, именно в этом месте, увековечили память данных героев, при том, что в бригаде не было ни одного бойца из Барнаула, а с Алтайского края всего один из 84 погибших. Ответы на эти вопросы остаются пока загадкой.

Свою позицию против превращения аллеи в мемориал объяснил барнаулец Павел Ушаков. В день ее открытия он провел одиночный пикет с призывом вернуть улице первоначальный вид и построить десантникам достойный мемориал.

«Павшие бойцы заслужили достойного памятника или скульптуры, а не дешевых картинок распечатанных на принтере. Долго это «творчество секретаря» не простоит», - уверен горожанин.

Как должен выглядеть мемориал

Издание публикует подборку фотографий аналогичных мемориалов в других городах. На фоне барнаульской аллеи они выглядят внушительно.

Например, памятник дeсантникам в Пскoве. Тем самым военнослужащим 6-й роты 104-го гвардейского десантного полка. Большинство этих ребят как раз из этого города. Открыт в 2002 году.

Основа памятника - символ десантников - парашют. Белоснежный металлический купол стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под горную вершину. Гранитные плиты на постаменте содержат список погибших воинов из 84-х фамилий.

Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников, а венчает купол стилистическая звезда Героя России. В центре монумента - композиция из 84 поминальных свечей устремленных ввысь. Вечером каждая горит. «Отсюда ушла в бессмертие шестая парашютно-десантная рота 104 гв. ПДП, героически погибшая на высоте 776.0 при выполнении боевой задачи», - написано на памятной табличке.

Вероятно, в Барнауле решили пойти по другому пути. Для сравнения, в материале также представлены другие примеры памятников погибшим в Афганистане, интернациональных конфликтах и на Северном Кавказе в разных городах России.