После смертельного отравления пяти человек в Бийске завели уголовное дело

Новости 06.11.2019 14:49 496

В Бийске следователи устанавливают обстоятельства гибели пяти человек, двое из которых дети. Об этом информирует пресс-служба регионального Следкома.

По данным ведомства, трагедия произошла 6 ноября 2019 года в одном из жилых домов наукограда. Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, по данному факту возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как стало известно, накануне трагедии в дом к местной жительнице пришли гости, в том числе знакомая с пятнадцатилетней дочерью и десятилетним сыном.

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«Хозяева и знакомые до позднего вечера употребляли спиртное, а затем легли спать. Наутро тела пяти человек, в том числе детей, обнаружены с признаками отравления угарным газом, еще два человека госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что предварительной причиной смерти могло стать неисправное печное отопление, либо неправильная эксплуатация печного оборудования.

На данный момент следователи СК работают на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.