Участок рядом со скандальным недостроем продается в Барнауле

Новости 06.11.2019 15:14 505

Информация о продаже необычного земельного участка в Барнауле появилась на сайтах объявлений. Его цена составляет 6,6 млн рублей, передает «Алтайский портал недвижимости».

Территория находится в проезде Канатный, имеет площадь 34 сотки и категорию: земли населенных пунктов. Риелтор, занимающийся продажей объекта, сообщает, что здесь можно возводить многоквартирные дома (4-8 наземных этажей), в том числе со встроенными и пристроенными объектами.

При этом точный адрес не указывается. Если обратить внимание на отметку на карте, участок расположен в районе дома №84. Здесь с одной стороны – частный сектор, с другой – пустырь. Судя по фото, территория обнесена забором, на ней имеются инженерные сети.

Важно отметить, что неподалеку расположен знаменитый недострой на проезде Канатный, 46, который начали возводить в 2013 году, но уже через несколько месяцев заморозили. Рабочие успели завершить кирпичную кладку второго этажа одного из корпусов.

Почему пострадавшие дольщики в Барнауле не получат земельные участки? Новости 10.09.2019 18:40 Дольщики получили официальный отказ 949

Напомним, согласно проекту здесь должны были появиться два 7-этажных дома и один 6-этажный. В числе пострадавших оказались 46 дольщиков.

Компанию «Сибирь Звезда», которая реализовывала проект, признали банкротом. Руководитель Михаил Борисов получил 6 лет лишения свободы за мошенничество. В прошлом году проблемный объект продали на торгах за 4,86 млн рублей компании «Строительная инициатива». Деньги разделили между обманутыми дольщиками, которым досталось всего по 50-150 тысяч рублей каждому.