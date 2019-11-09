Старый базар рассказал о новых арендаторах

Новости 06.11.2019 14:10 304

Обновленный Старый базар вновь заработает в Барнауле в конце ноября. Об этом заявил собственник здания – ООО «Центральная ярмарка». Сообщается, что в данный момент завершаются отделочные работы, идет процесс установки и монтажа торгового оборудования.

На втором этаже проделаны все основные отделочные работы, установлены эскалатор и лифт. Здесь, на 3400 кв. м, расположится ультрасовременный рынок с собственной лабораторией. На первом этаже будут кафе и рестораны с летними террасами, аптека, винный магазин, табачные и сувенирные лавки. Прилегающая к зданию территория оборудуется парковкой на 170 машиномест.

В числе потенциальных арендаторов называются «Форштадтская пивоварня», «Винотека» и Сибирский ресторанный холдинг.

Торжественное официальное открытие запланировано на середину декабря.