В Барнауле жильцов ветхого дома переселяют в похожую «развалюху»

Новости 06.11.2019 13:45 879

Жильцам ветхого дома в Барнауле предложили переселиться в дом, состояние которого ненамного отличается от аварийной развалюхи. Об этом сообщили общественники из организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» (ГП).

Напомним, в начале октября активисты уже рассказывали о проблемах трех семей, которые проживают по договору соцнайма в аварийном доме №49а на улице 1-ой Западной. В старой двухэтажке до сих пор проживают девять человек и один ребенок.

«Недавно в одной из пустующих квартир на втором этаже обрушился потолок. Сквозь образовавшуюся дыру видно небо. В администрации на происшествие никто не среагировал. Жители рассказывают, что перекрытие рухнуло в пустующей квартире, они только слышали грохот. А 30 сентября с пуском тепла там же произошел порыв в системе отопления, тогда и обнаружилось обрушение», - рассказали общественники.

После публикации этой истории в СМИ жильцам предложили переехать в маневренный фонд, однако там условия оказались не намного лучше. Старое здание бывшей детской больницы находится по соседству – в доме №44 по той же 1-ой Западной. Здесь также разрушаются стены, в трещины можно свободно засунуть палец. При этом посмотреть на состояние квартир людям не позволяют, предлагая сразу подписать документы на вселение.

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В настоящее время в Барнауле свободными и технически пригодными для жилья являются всего два помещения маневренного фонда: это дома по адресам Карагандинская, 1 и улице Полярной, 34 корпус 3, На Карагандинской тоже здание очень старое и в плохом состоянии. А на улице Полярной находится общежитие с небольшими помещениями, свободно из которых только одно. Но жителям дома предлагают переселиться именно в помещения по адресу 1-я Западная, 44. Это здание бывшей детской больницы, его просто переоборудовали в жилое помещение. Здание примерно одного возраста с домом, в котором люди живут сейчас. Мы провели осмотр данного помещения. Внутри все стены потрескавшиеся, обшарпаны, местами разрушается потолок. Снаружи тоже имеются трещины, осыпаются карнизы, отваливаются части штукатурного слоя. Одна из трещин очень серьезная на ней стоят контрольные маячки. Сейчас комитет по ЖКХ пытается в принудительном порядке через суд выселить две семьи в этот дом. Первое заседание состоится 13 ноября, - прокомментировал ситуацию глава отделения «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

- Людей, оказавшихся в сложной ситуации, не надо мучить. Следует относиться к ним по человечески. А следить за состоянием маневренного фонда – прямая обязанность администрации города, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. «Гражданский патруль» будет следить за развитием событий.

Редакция «Политсибру» обратилась за официальным комментарием в администрацию Барнаула, ответ будет опубликован позже.