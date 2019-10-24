Барнаул вошел в тройку лидеров по качеству дорог

В рейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ) качества дорог Барнаул занял третье место. Первое место отошло Тюмени, на втором расположился Белгород.
Пресс-служба ОНФ информирует, что этом году общественники проверили качество гарантийных дорог, которые были отремонтированы в том числе по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», общее состояние улично-дорожной сети, безопасность на дорогах в 56 городах, доступность городской среды проанализировали в 33 городах.
«В 2019 году Дорожная инспекция ОНФ начала работу 8 апреля в Севастополе, а завершила 13 сентября в Екатеринбурге. За это время общественные контролеры проехали 60 тысяч км по дорогам федерального, регионального и муниципального значений, оценив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах РФ», – сказано в сообщении.
Участники движения замеряли ямы, колеи, разрушения верхнего слоя покрытия и не только. Также в зону внимания активистов вошла безопасность на дорогах и доступность городской среды.
Эксперты отметили тенденцию к появлению очагов аварийности после ремонта дорог из-за непринятых мер безопасности
По итогам проведенных работ, лучшие дороги на 2019 год оказались в Тюмени. На втором месте Белгород, а на третьем – Барнаул.
«Если Тюмень и Белгород традиционно находятся в верхних строчках рейтинга, то в Барнауле за последние два года качество дорог значительно улучшилось – в 2017 году город занимал 31-ю позицию из 110», - говорится в сообщении ОНФ.
К слову, на последнем месте оказалась Калуга. По мнению экспертов, практически каждой улице в городе требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт.
В прошлый раз рейд по местным дорогам проходил в 2017 году
«В целом по итогам Дорожной инспекции ОНФ в 2019 году мы сделали вывод, что качество дорог по сравнению с прошлыми годами улучшилось. Многие дороги, отмеченные на ресурсе «Карта убитых дорог», отремонтированы. Важно тиражировать положительный опыт городов-лидеров, чтобы остальные города подтягивались по показателям качества дорог и безопасности на них», – отметил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.