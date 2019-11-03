«Распотрошим и учтем»: алтайские чиновники не освоили бюджет

Новости 06.11.2019 11:15 140

Алтайский край из-за бюрократических проволочек не сможет освоить порядка 20% заложенных в бюджете 2019 года средств на развитие ЖКХ, сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев на заседании регионального правительства во вторник, передает «Интерфакс».

«На обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами в части тепло- и водоснабжения в 2019 году доведено 2,44 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей - на теплоснабжение, 562 млн - на водоснабжение и 823 млн рублей - субсидия муниципалитетам на оплату топлива и создание резервного запаса угля. За 9 месяцев профинансировано 1,1 млрд рублей, или 46%, по итогам года ожидается [освоение] 1,98 млрд рублей», - сообщил министр.

По его словам, использование около 240 млн рублей пока не одобрено региональным Минфином. Еще 50 млн сэкономлено в ходе торгов на реконструкцию и ремонт объектов ЖКХ, остальные средства не израсходованы из-за проблем на объектах, в частности, в Камне-на-Оби и Родинском районе.

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Гилев отметил также, что Минфин края одобряет выделение средств на строительство и реконструкцию соцобъектов и объектов ЖКХ в середине года. В связи с этим, контракты с подрядчиками приходится заключать во второй половине или даже в конце года. Министр указал также, что часть контрактов к концу календарного года не исполняется, поскольку работы носят сезонный характер.

«Когда мы включаем объекты [в число обновляемых], мы что - изначально предполагаем, что не исполним [контракт]? Если мы понимаем, что он не будет исполнен, то зачем включать объект, давайте тогда через год это делать», - сказал на это глава краевого Минфина Данил Ситников.

Спикер АКЗС Александр Романенко предложил Минстрою ориентироваться на утвержденный бюджет края, а потом требовать деньги от Минфина. Гилев возразил, что это невозможно, поскольку в бюджете изначально закладывается минимальная сумма. По его словам, на следующий год в утвержденном в первом чтении бюджете средства на развитие ЖКХ составляют лишь 200 млн рублей.

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«Проблему выявили. Она действительно есть - позднее доведение средств, сложности с дальнейшим их освоением, привязанность к сезонности - это все так. Давайте отдельно у меня эту проблему распотрошим и учтем при дальнейшем планировании», - резюмировал губернатор Виктор Томенко.

Накануне Совет Федерации порекомендовал Минстрою РФ разработать в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» стимулирующие механизмы, позволяющие уменьшать стоимость строительства жилья за счёт снижения затрат на создание объектов инфраструктуры. Правительству также было рекомендовано при формировании бюджета на следующую трёхлетку увеличить финансирование региональных и муниципальных программ.