СПИД-центр провел семинар в Алтайской академии гостеприимства

Новости 06.11.2019 19:05 342

Накануне в Алтайской академии гостеприимства прошел семинар для добровольцев по основным аспектам профилактики ВИЧ - инфекции.

В рамках сотрудничества Алтайской академии гостеприимства и Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом среди обучающихся 1 курса отобрана группа добровольцев для проведения профилактической работы по ВИЧ-инфекции среди своих сверстников.

Планируется, что подготовленные добровольцы проведут ряд мероприятий в своем учебном заведении в рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД»: видеолектории по профилактике ВИЧ-инфекции среди своих сверстников, интерактивную игру «СПИД зачет», квест-игру «Маршрут безопасности» и др. В этой связи прошел первый семинар по подготовке добровольцев на тему «Основные аспекты ВИЧ-инфекции».

Врач-эпидемиолог отдела профилактики Светлана Анатольевна Федина обсудила с участниками основные вопросы по рассматриваемой теме: эпидситуация по ВИЧ - инфекции, значение понятий ВИЧ и СПИД, пути передачи и меры защиты. Ребята посмотрели фильмы и ролики, с помощью ролевой игры подробно разобрали различные ситуации риска.

30 участников не только поучаствовали в семинаре, но и получили информационные буклеты. 21 ноября добровольцы примут участие в следующем семинаре по данной теме, где будет продолжено изучение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции.