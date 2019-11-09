О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами 

Новости
394
0

Сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, удаленная верификация пользователей мобильных сервисов, интерактивный помощник для обучения сотрудников, платформа по созданию виртуальных голосовых операторов и другие решения российских технологических стартапов будут пилотироваться в банке ВТБ. 

ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний,  организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.  

Акселератор ВТБ  создан для поиска на рынке готовых инновационных решений, способных оптимизировать затраты или принести дополнительную прибыль банку за счет создания новых продуктов и сервисов. В рамках акселератора проводятся быстрые пилоты для оценки потенциального бизнес-эффекта и технологической реализуемости инновационных решений, а самые успешные из них идут в масштабирование. 

 

Во второй набор акселератора ВТБ поступила 301 заявка из 5 стран от технологических компаний, которые соответствуют требованиям банка. В сентябре по результатам очного демо-дня руководители бизнес-подразделений банка выбрали двадцать наиболее перспективных стартапов для участия в акселераторе.  

В течение октября команда акселератора ВТБ и стартапы при поддержке ФРИИ определялись с бизнес-заказчиками в банке, кейсами для пилотирования и критериями успешности проектов. Сейчас 12 стартапов переходят к этапу тестирования своих решений в инфраструктуре банка. Еще 4 стартапа находятся на этапе подготовки пилотов. Бизнес-заказчиками стали все глобальные бизнес-линии банка – корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса. 

После оценки результатов пилотов в феврале 2020 года самые успешные команды получат возможность масштабировать свои решения в банке. 

12 проектов, которые запустят пилоты с подразделениями банка ВТБ:  

  • SweetCard — Платформа персональных Stories в мобильном банке с использованием Machine Learning 

  • MobileScoring — Сервис оценки заемщиков на основе анонимизированных поведенческих данных клиентов, агрегированных по банкам-партнерам 

  • OpenTRM — Автоматическое извлечение данных из сканов первичных документов 

  • KVINT — Платформа по созданию виртуальных голосовых операторов 

  • Neurodata Lab — Решение для Customer Experience Management на основе эмоционального искусственного интеллекта 

  • Botman.one — Визуальный конструктор, позволяющий создавать веб-приложения без помощи программистов 

  • HighTouch Lab — Удаленная верификация пользователей мобильных сервисов 

  • ТурбоКонтракт — Конструктор документов с возможностью работы множества пользователей 

  • Сybertonica Platform — Платформа транзакционного фрод-мониторинга и адаптивной аутентификации пользователей 

  • FirstPoint — Оценка кандидатов с помощью игровых тестирований и эмоционального искусственного интеллекта 

 

Автор: Политсиб.ру