Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Алтайском крае

Новости 06.11.2019 10:43 652

Зима в Алтайском крае и большей части России наступит уже в конце этой недели. В большинстве регионов установится снежный покров и будут отмечаться морозы, пишет «КП-Барнаул».

По данным экспертов, серьезная волна холода ожидается в начале второй декады ноября, то есть с 10 ноября. С этого времени наметится тенденция на похолодание.

«На стыке первой и второй декад ноября ожидается до минус 15 - 17 градусов. Возможно, с прохождением холодного фронта пройдут и снегопады. Именно этот период и станет началом зимы, - прокомментировал пресс-секретарь «Западно-Сибирского гидрометцентра» Ренад Ягудин.

Согласно предварительному прогнозу, до этого периода в Алтайском крае температура воздуха будет выше нормы. Так, 6 и 7 ноября днем в регионе ожидается от + 2 до + 7 градусов тепла, без осадков. В дневные часы в эти дни в Барнауле будет 3-5 градусов со знаком плюс. Также жителей Алтайского края погода порадует и 8 ноября. В регионе днем температура поднимется до плюс 10 градусов, в Барнауле будет до плюс 7, возможен небольшой дождь.

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Кстати, по мнению специалистов, этой осенью температура воздуха в Алтайском крае была аномальная. В сентябре-октябре температура была выше нормы на 10-12 градусов. Несмотря на это, нельзя сказать, что зима тоже будет аномально теплой.

«Прямой связи между аномалией тепла осенью и теплой погодой зимой нет. Как мы полагаем, температура в декабре и январе будет близка к норме, февраль ожидается несколько ниже нормы. То есть холод сдвигается на конец зимы», - добавили синоптики.

Добавим, в Горном Алтае временный снежный покров выпал еще 17 октября. Тогда местные жители и туристы в соцсетях делились сказочными фотографиями белоснежной природы.