«Модест» внесен в план приватизации

Новости 06.11.2019 10:05 595

Итак, приватизации «Модеста» – быть. 31 октября принято постановление правительства Алтайского края о внесении предприятия в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы.

Все 100% акций известного в регионе производителя детского питания будут проданы на конкурсе, дата которого пока не определена. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», выручка от продажи компании оценивается в 264,8 млн рублей.

Приватизация краевого предприятия обсуждается довольно давно, «Политсибру» ранее неоднократно освещал этот вопрос.

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Наиболее вероятным (если не сказать – единственным) претендентом на приобретение «Модеста» видится Барнаульский молочный комбинат, вплотную к одному из производств которого и расположено предприятие.

Уставной капитал АО превышает 23 млн рублей, чистая прибыль за 2018 год составила 12,3 млн рублей. На предприятии занято почти 70 человек, «Модест» является зарегистрированным товарным знаком. Также завод имеет лицензию на использование возбудителей инфекционных заболеваний, ГМО или источников ионизирующего излучения.