На Алтае дети выпили тосол и попали в больницу

Новости 06.11.2019 9:46 393

В Алтайском крае срочная медицинская помощь потребовалась детям, которые отравились технической жидкостью. Об этом сообщили этом сообщили агентству «Интерфаксу» в пресс-центре регионального Минздрава РФ.

Сам инцидент произошел 1 ноября в Панкрушихинском районе. Четверо мальчиков нашли на берегу реки бутылку с тосолом и выпили жидкость. На другой день 2 ноября их родители обратились в больницу в связи с резким ухудшением здоровья детей.

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У юных пациентов диагностировали отравление. Двое находятся в Панкрушихинской центральной районной больнице, их состояние стабильное. Еще двое находятся в краевом центре охраны материнства и детства - одного из них доставили туда вертолетом.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.