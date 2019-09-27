Молодые дублеры. Зачем Алтаю второе правительство?

Новости 06.11.2019 8:45 682

Накануне начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова рассказала о создаваемом в регионе Молодежном правительстве.

«Политсибру» ранее уже писал о появлении этого совещательного органа. Вчера же, в ходе интернет-общения на сайте края, Четошникова ответила на вопросы о «молодых дублерах правительства».

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Говоря об отличии новой структуры от уже существующего Молодежного парламента, чиновница пояснила, что члены Молодежного правительства будут заниматься реализацией проектов в рамках разрабатываемых ими программ развития отраслей экономики. При этом младопарламентарии занимаются анализом нормативно-правовых актов Алтайского края, а также разработкой законодательных инициатив.

На упрек в бесполезности организации, не обладающей ни бюджетом, ни полномочиями, Четошникова возразила, что члены Молодежного правительства могут получать гранты на свои проекты.

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Напомним, речь идет о коллегиальном совещательном органе, ведущим деятельность на общественных началах. Членами Молодежного правительства смогут стать граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Алтайском крае. Всего в состав новой структуры войдет 21 человек.

Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет два года.