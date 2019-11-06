«Не нужно бояться»: власти рассказали, сколько школ будет построено в Алтайском крае

Новости 06.11.2019 7:40 1877

На реализацию программы по созданию новых мест в школах Алтайского края до 2025 года запланировано более 14,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд средства федерального бюджета, более 10 млрд – краевой бюджет и 2,9 млрд рублей – местные бюджеты. Об этом сообщил министр образования и науки края Максим Костенко во время заседания регионального правительства.

По словам министра, в крае будет создано 9936 новых мест в школах. Это должно решить вопрос с обучением во вторую смену.

«За 2016-2018 годы в эксплуатацию были введены три типовых школы в Барнауле, что дало в совокупности 1650 новых мест. Еще в 21 школе краевой столицы путем проведения капремонта создано 2,2 тысячи мест для школьников», - уточнил Костенко.

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Кроме того, в 19 муниципалитетах края создано еще 3620 новых мест. Что касается планов, то с 2020 по 2025 годы запланировано строительство 32 новых школ, из них 14 – взамен ветхих и 40 пристроев к существующим образовательным учреждениям. Также в 117 школах выполнят капремонт. На все это уйдет около 30 млрд рублей.

Костенко отметил, что для плановой реализации проекта необходимо вводить каждый год по 14-16 новых школ, но для этого нужно устранить существующие сегодня проблемы.

«Когда анализировали реализацию Краевой адресной инвестиционной программы, то обнаружили, что в большинстве муниципалитетов нет достаточно квалифицированных специалистов, занимающихся проектно-сметной документацией (ПСД). Недостаток специалистов касается не только строительства. Речь идет и о капитальном ремонте и реконструкции. В итоге проблема обнаруживается после экспертизы и уходит в комитеты по образованию», - рассказал министр.

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Он добавил, что из этого вытекают и проблемы качества ПСД и ее долгая экспертиза. На финише все сталкиваются с дефицитом строительных организаций, готовых выступить в качестве подрядчика. По мнению Максима Костенко, ситуации может помочь работа через государственно-частное партнерство, активно реализуемое у краевых Минспорта и Минздрава.

Глава региона Виктор Томенко уточнил, что при создании 9936 новых мест останется необходимость создания еще 16,5 тысяч, конечная цель – 46,8 тысяч новых мест в школах.

«Деньги, которые пока у нас прогнозируются на ближайшие три года (до 2022-го), предусмотрены на создание скольки мест? Я этого от вас не услышал. Также в вашем докладе не было ответа на вопрос о 2023-2025 годах. Есть там какие-то прогнозы?», - попытался уточнить Томенко.

Костенко объяснил, что бюджет программы утверждается ежегодно, а прогноз с 2020 по 2025 годы показывает необходимость в 9,7 млрд рублей. На вопрос губернатора о причинах принятия плана введения именно 21,5 тысяч новых мест в школах, глава краевого Минобра дал понять, что существует задача, в рамках которой с 2021 по 2022 год всю начальную школу необходимо перевести на первую смену.

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«В этом году на первую смену у нас перешли все учащиеся 10 классов. Именно около 22 тысяч мест – это те школьники, которые сегодня учатся во вторую смену», - отметил Костенко.

Далее прозвучал отчет регионального министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева о выполнении работ, заказчиком которых выступает краевой Минстрой. Гилеву были заданы несколько вопросов. Во время доклада министр пересказал задачи по строительству школ и вводу новых мест для школьников и назвал эти задачи невыполнимыми, так как многие из школ сейчас даже не спроектированы. Виктор Томенко объяснил, что проблема ему понятна, однако работа министерства, как и прочих структур, для того и необходима, чтобы выполнять задачи.

«Я убежден, что запас времени у нас есть. Поэтому если у вас есть какие-то решения, то давайте их принимать и не нужно бояться», - подытожил губернатор.