В Хакасии стремительно пустеют детдома

Новости 06.11.2019 19:55 433

Власти Хакасии пообещали найти работу для сотрудников детских домов, сокращаемых в связи с их закрытием, передает пресс-служба республиканского правительства.

«Число детей-сирот, воспитывающихся в детских домах и интернатах, сокращается стремительно. Закономерно сокращается потребность в таких учреждениях. В ближайшее время закроется и Абазинский детский дом. 24 сотрудника этого детского дома без работы не останутся: будут предприняты меры по трудоустройству всех работников. Пока решается также вопрос о том, что в дальнейшем расположится в стенах детдома», - гласит текст релиза.

В Хакасии на данный момент всего три детдома, один из них закрывается. Власти республики сообщают, что на протяжении последних нескольких лет количество сирот уменьшилось в разы. В 2007 году в детских домах содержалось около 1 200 детей, в настоящее время в них находятся всего 112 воспитанников, то есть, в десять раз меньше. За 11 лет в приемные семьи попали почти 3 тысячи детей.

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В Алтайском крае насчитывается около трех десятков детских домов. К тому же, нередко возникают вопросы к их работе.

Так, резонансное уголовное дело в отношении экс-директора Топчихинского детдома, приказавшей одним воспитанникам избивать других и присвоившей 138 млн рублей, выделенных на содержание детдома, завершилось накануне приговором суда. Экс-директриса получила 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

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Нельзя не вспомнить и обсуждавшуюся недавно в СМИ скандальную ситуацию с трудностями получения сиротами жилья в Барнауле.

Заметим, что все вышеупомянутые негативные тренды разворачиваются на фоне падающей рождаемости.