Алтайский сенатор поднял вопрос об обновлении жилищного фонда

Новости 06.11.2019 9:05 416

Комитет Совета Федерации поддержал идею проведения реновации жилищного фонда на всей территории Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Он доложил о законопроекте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, который вносит корреспондирующие изменения в Жилищный и Земельный кодексы, ряд федеральных законов в части регулирования отношений при осуществлении реновации жилищного фонда.

В части вопросов ведения Комитета законопроект определяет условия предоставления земельных участков унитарной некоммерческой организации, созданной субъектом для целей реновации. Предусматривает, что земельные участки такой организации предоставляются в аренду без проведения торгов, в случае долевого участия в строительстве. Если долевого участия не планируется, то земельные участки предоставляются данной организации в безвозмездное пользование.

Законопроект уточняет основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предусматривается возможность изъятия земельного участка в связи с включением расположенного на нем многоквартирного дома в программу реновации жилищного фонда.

Сенатор обратил внимание коллег на то, что актуальность проблемы обновления жилищного фонда в Российской Федерации не вызывает сомнений. Во многих городах нашей страны продолжают эксплуатироваться многоквартирные дома, так называемого первого периода индустриального домостроения (1957-1975 годы), срок эксплуатации которых истек или близок к истечению. Техническое состояние таких домов в целом ряде случаев близко к аварийному, а условия проживания в них далеки от комфортных и не соответствуют никаким современным требованиям.

Одним из эффективных направлений решения указанной проблемы призвана стать реновация жилищного фонда. В настоящее время имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать в части законодательного регулирования особенностей градостроительных и земельных отношений при реализации проектов реновации-сообщил парламентарий.

Сенатор дополнил, что основной проект о реновации жилищного фонда в Российской Федерации, механизм действия которого планируется распространить на все субъекты РФ только 29 октября 2019 года поступил в Государственную думу и еще не был рассмотрен Советом нижней палаты парламента. Однако, со своей стороны, уже сейчас Сергей Белоусов готов поддерживать эту законодательную инициативу и активно участвовать в работе при обсуждении законопроекта.

Так же по предложению алтайского парламентария членами комитета был поддержан законопроект, регулирующий отношения в сфере гражданского оборота гаражей. Законопроект снимет правовую неопределенность статуса гаражей и машино-мест, а также статуса объединений их собственников, что положительно скажется на развитии гражданского оборота в целом и послужит стимулом для развития гаражного строительства, уверен сенатор.