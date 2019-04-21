Жители Алтайского края смогут обменять мелочь на банкноты

Новости 05.11.2019 19:00 674

В Алтайском крае в третий раз пройдет акция «День приема монеты от населения». В этот день несколько банков бесплатно обменяют мелкие монеты на банкноты или монеты более крупных номиналов. Это сделано для того, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты.

Акция запланирована с 18 по 24 ноября в большинстве российских регионов. Традиционно банки приготовили для участников подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей.

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«Срок службы монет значительно дольше, чем у банкнот – около 30 лет. Затраты на изготовление монет должна компенсировать продолжительность их «жизни» в наличном обороте. Но монеты часто оседают в копилках у населения и не работают по назначению, – отметила управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Алтай Сибирского ГУ Банка России Надежда Донских, – Такие акции позволяют вернуть в денежный оборот мелкие монеты, которые жители региона хранят дома и не используют при оплате своих покупок».

Напомним, Банк России проводит акции по приему монеты от населения с 2017 года. За два прошлых года в ходе акции жители края принесли в банки 2 млн монет на 6 млн рублей. Самыми популярными для обмена стали монеты достоинством 10 копеек и 1 рубль.