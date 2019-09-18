Здравоохранение по-алтайски: поликлиники строят, но не для всех

Новости 05.11.2019 17:20 809

Поликлиника при Детской городской больнице № 1 в барнаульском микрорайоне Восточный признана аварийной. Прием больных временно перенесен в другое помещение. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Минздрава.

«Мы получили техническое заключение, в котором сказано, что дальше оказывать медицинскую помощь в данном здании мы не можем. Здесь небезопасно уже находиться ни медработникам, ни нашим пациентам. Конечно, мы предупредили уже жителей поселка, что временно переносим прием в основное здание поликлиники по адресу: проспект Строителей, 23а. Там выделен специальный кабинет, чтобы принимать пациентов с этого участка. Медицинскую помощь на дому поликлиника будет обеспечивать по-прежнему», - сообщил главврач Александр Данилов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился о строительстве нового помещения для детской поликлиники. Средства в краевом бюджете для этого уже выделены, в следующем году начнется возведение объекта. Под него выделен участок, площадью 400 кв. м, по адресу: улица Кулагина, 23.

Напомним, что со «взрослыми» поликлиниками ситуация куда печальнее – до сих пор не возобновился розыгрыш тендера на постройку поликлиники в квартале «2002», в которой крайне нуждается многочисленное население данного района. Подробнее читайте по ссылке ниже: