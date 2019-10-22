Рыбы-мутанты и шесть мешков костей: какие легенды существуют в Бийске

Новости 05.11.2019 16:50 700

Собирание бийских городских легенд продолжил «Бийский рабочий», опубликовавший очередную их подборку.

Аптека Горбунова

Старейшая аптека Бийска (проспект Кирова, 11) построена и сдана в 1917, еще до революции. В советское время здесь располагалась государственная аптека №28, затем ей на смену пришла коммерческая, потом здание долго пустовало, и вот теперь там работают антикафе, лаунж-бар и фотостудия.

Городская дореволюционная легенда утверждала, что здесь торговали нелегальным спиртным. В царское время в аптеках, действительно, продавали алкоголь (а также гремучий студень и мышьяк). Во время Первой мировой войны был введен «сухой» закон. В этой аптеке его изящно обошли, разливая под видом «тонизирующих эликсиров» чистый портвейн.

Фрески Александровского храма

Храм во имя святого Александра Невского построен в 1900-1905 годах. В 1939 закрыт, а с 1942 здесь находится кузнечный цех завода «Электропечь». Легенда, ходившая среди бийчан в советское время, говорила, что роспись на стенах храма сама очищается от слоев краски, причем происходит это почему-то накануне коммунистических праздников.

Среди горожан бытует и рациональное объяснение чуда, мол, во времена СССР работал на заводе старик, то ли сторожем, то ли завхозом. Накануне праздников цеха всегда красили свежей краской. А дедушка (который не слишком любил советскую власть) приходил с утра пораньше в свежепокрашенный цех и включал сразу все гидравлические молоты. От жуткой вибрации некачественная советская краска сползала со стен. А вот фрески, чьи краски, а может и штукатурка под ними, были замешаны на белках куриных яиц, оставались на местах. Приходила партийная комиссия, посмотреть на свеженький цех, и видела лоскуты темно-зеленой «танковой» краски на полу.

«Мусорный барабашка» в гостинице «Центральной»

После ввода в 70-х годах в эксплуатацию гостиницы «Центральной», по городу стали ходить слухи, будто каждую ночь кто-то разбрасывает содержимое мусорных контейнеров, установленных за гостиницей. Камер видеонаблюдения тогда не было, как и очевидцев, мгновенно снимающих все на телефон, так что кто и почему этим занимался – остается загадкой. Но в легенду попал именно «барабашка», который якобы мстил за то, что вместо старых частных домов здесь возвели гостиницу.

Ведьма и чекисты

Вариантов истории «про ведьму» сразу два. В первом дело было в первые годы Советской власти, во втором - при Сталине. Жила-была в Бийске, в районе нынешней остановки трамвая «Маяковского», одна старуха. Промышляла знахарством, отворотами-приворотами, за что и слыла ведьмой. Брала за работу недорого и работала с гарантией – клиенты не жаловались. Но кто-то донес в ЧК и за бабушкой пришли. Зашли, ордер предъявили, мол так и так, арестована. Старуха же только прошептала что-то. И видят чекисты, что не в избе они, а на болоте, в тумане и тонут. Тонут-тонут и вдруг снова в избе, только старухи нигде нет. Никто больше колдунью с тех пор и не видел.

Реактор под ФНПЦ «Алтай»

В советское время ФНПЦ назывался АНИИХТом и занимался разработкой топлива для баллистических ракет. Это сейчас не тайна и корпус ракеты морского базирования «Тайфун» стоит возле проходной. Раньше всё было строго: подписки о неразглашении, сотрудники КГБ на предприятии. Но что-то в город все равно просачивалось. И просачивалось главное - там делают ракеты. Какие ракеты у нашей советской Родины? Ядерные, конечно же! Пытливый ум некоторых бийчан выстроил логическую цепочку: ракеты - ядерный заряд - реактор. Ну, а где быть реактору, как не под самим АНИИХТом? Так и пошло, собственно, повторяя легенды о реакторе под МГУ и под Пентагоном.

Рыбы-мутанты в канализации

Легенда имела хождение в начале 90-х. Разная мистика в те годы очень даже котировалась – на страницы газет и на экраны ТВ, откуда ни возьмись, повылезли колдуны, белые маги, экстрасенсы. Жил-был в Бийске бывший спортсмен, а ныне – пьющий дворник. И у него была подруга-собутыльница. По их рассказам выходило, что на набережной Бии, возле коммунального моста, на них напала выскочившая из воды рыба с огромным зубастым ртом. Тут бы посмеяться, но в народ история ушла. Более того, по городу пошли слухи о том, что неведомая рыба-мутант проникает в квартиры через канализацию. Через некоторое время истерия утихла, а история забылась.

Дом на костях

Про этот дом знают все – обычная панельная пятиэтажка в Заречье. Однако в Бийске это здание называют только как «Дом на костях». Построен он на месте уничтоженного Покровского городского кладбища. Когда копали котлован – находили множество костей. А потом жильцы дома жаловались на призраков, полтергейст, шумы, стуки и неясные тени в квартирах. Да и местность вокруг дома всегда была какой-то гнетущей.

«Звонок в дверь, – рассказывает один из жителей. – Открываю, а на пороге – синее свечение… Мы уже к таким вещам привыкли, поэтому дверь закрыл и спать пошел».

История про Кешу

В 80-е годы история активно имела хождение среди школьников района «Табачки». Именно в это время на улице Короленко был построен корпус нынешнего АГГПУ. Как водится в Бийске – строили новое на месте снесенного частного сектора. Все до единого погреба-колодца никто и не засыпал, местами они были завалены досками и хламом, присыпаны землей. Прошло некоторое количество лет, доски сгнили и всё это начало проваливаться. Ямы засыпали, но не везде. Где-то не успевали, где-то глазу не хватило. Так и торчали черные провалы, из которых несло могилой. Тогда и пошли рассказы о человеке, который появляется в этих местах из земли.

Говорили, что человека этого зовут Кеша. Было три версии, зачем Кеша появлялся в наш мир: искал еду, похищал людей (тех самых школьников с «Табачки», скорее всего, которые не выучили уроков), а еще Кеша якобы воровал и стаскивал в свои ямы золото.

Было принято, гуляя во дворе и почувствовав запах подгораюшей пищи, говорить, что это Кеша готовит себе поесть. Почему он должен был есть только подгоревшую пищу - неизвестно.

Шесть мешков с костями

А вот это реальная история. В 2016 году в районе старой пожарки (Кузнецкая, 56) начали копать землю под котлован дома. И нашли страшную находку – несколько мешков человеческих костей.

Историки Бийска так объяснили эту находку. В конце 30-х годов XX века здесь было построено здание детской художественной школы. По одной из версий, в военные годы в нем размещался эвакогоспиталь. Старожилы вспоминают, что продолжительное время на этой территории размещались различные хозяйственные постройки. Как и почему там оказались кости нескольких человек – не понятно. По другой версии, история этого захоронения еще более давняя – это останки бывшей Бийской крепости. Тогда солдат, особенно больных тифом или какими-то другими заразными болезнями, хоронили за оградой крепости – а крепость была здесь как раз в 100 м от этого дома, по улице Кузнецкой, 67.