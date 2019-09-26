Эсеры призвали власти Барнаула узнать мнение горожан о выборности мэра

Новости 05.11.2019 16:20 584

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской гордуме Оксана Молодых направила письмо к первому замглавы администрации города Вячеславу Франку с предложением узнать у горожан мнение о возврате выборов мэра Барнаула. Аналогичное письмо направлено в адрес председателя БГД Галины Буевич, сказано на сайте партийцев.

Напомним, тема возвращения выборов главы краевой столицы была вынесена справедливороссами на всенародное обсуждение в августе 2019 года. Призыв эсеров высказать мнение собрал больше двух тысяч голосов горожан за прямые выборы. Данный законопроект был вынесен фракциями СР, КПРФ и ЛДПР на сентябрьскую сессию АКЗС, но не нашел поддержки большинства депутатов. В качестве главного аргумента приводился тот факт, что это прерогатива местного представительного органа.

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Барнаульские депутаты-справедливороссы не оставляют попыток вернуть всенародные выборы мэра и готовы выйти с данной законодательной инициативой в АКЗС. Так, руководитель фракции СР в БГД Оксана Молодых направила в адрес первого заместителя главы администрации Вячеслава Франка письмо. В нем, в частности, она предлагает руководству города обратиться в БГД с инициативой о назначении опроса горожан по вопросу обращения БГД в АКЗС с законодательной инициативой о принятии законопроекта о возврате всенародных выборов мэра Барнаула. Аналогичное письмо направлено также в адрес председателя гордумы Галины Буевич.