Цены на первичном рынке жилья снова резко взлетели

Новости 05.11.2019 15:48 564

Октябрь 2019 года оказался как никогда «горячим» месяцем для застройщиков в Барнауле. Компании констатируют рост цен на первичном рынке жилья.

Как передает «Алтайский портал недвижимости», в целом стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Готовые квартиры продаются в среднем по 50,4 тысяч рублей за 1 кв. м. Но при этом подорожали студии (более чем на 1 тысячу рублей), которые в середине осени всегда востребованы сельхозпроизводителями.

В отдельных микрорайонах они могли прибавить в цене и 5-7 тысяч рублей, особенно это касается не самых популярных кварталов, где стоимость ранее была сильно заниженной. Теперь же повышенный спрос позволил продавцам существенно ее увеличить.

Остальные типы квартир в октябре менялись в цене незначительно, а вот заметное снижение вновь показали элитные 5-комнатные (на 3 тысячи рублей). Если смотреть по районам, то наиболее стремительное падение цен наблюдается на Горе и Дальних Черемушках (на 3-5 тысячи рублей), а подъем – в Дружном и Новостройках (на 1-3 тысячи рублей). Любопытно, что 2- и 3-комнатные квартиры прибавляли в цене только в обжитых районах. Очевидно, это продиктовано растущим спросом, ведь такие варианты всё чаще покупают семьи, а им принципиально, чтобы в двух шагах были школы, детсады, поликлиники, общественный транспорт.

Новостройки в Барнауле подорожали выше средней нормы по России Новости 30.10.2019 18:25 Подорожание в Барнауле оказалось выше среднего по России 608

Новостройки Барнаула в октябре в целом остались практически неизменными (48,5 тысячи рублей за кв. м). Однако, уже с 1 ноября в базе объявлений стали массово появляться многочисленные предложения в ЖК «Лапландия», который начали продавать через эскроу-счета. И рост цен здесь в некоторых случаях доходит до 18%, если сравнить с аналогичными объектами, которые сейчас реализуются по старым правилам. Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем стоимость новостроек в городе стабильна, а вот отдельные жилые комплексы с проектным финансированием показывают серьезные скачки.

Добавим, в целом среди строящегося жилья в октябре также дорожали студии, при этом обрушились в цене 3-, 4-, 5-комнатные квартиры. Если анализировать динамику по районам, то она была незначительной. Заметно подешевели объекты опять же в Центре, а подорожали на Потоке и в Новостройках.

К слову, незначительно упали в цене комнаты, оставшись в пределах 36 тысяч рублей за 1 кв. м. Интересно, что они тоже дорожают в Новостройках, что может свидетельствовать о росте популярности данного микрорайона. Также, увеличение стоимости наблюдается на Горе и Ближних Черемушках. При этом комнаты дешевеют в Новосиликатном, Восточном и на ВРЗ - на эту статистику влияет то, что здесь выставляется довольно много объектов без ремонта, что зачастую сопровождается скидками.