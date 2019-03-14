Число хостелов увеличилось в Москве, несмотря на их запрет в жилых домах

Новости 05.11.2019 14:50 565

Количество хостелов в Москве за последний месяц выросло с 755 до 804, сообщает РБК со ссылкой на данные 2ГИС. Причем в многоквартирных домах их число также увеличилось - с 312 до 326.

Если сравнивать с другими городами, то в столице всегда было больше всего мини-отелей. Интересно, что в других городах-миллионниках хостелов, наоборот, стало меньше.

К примеру, в Санкт-Петербурге их количество упало с 393 до 363. В жилых домах их осталось 261 (было 289).

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По мнению президента ассоциации «Гильдия малых средств размещения и туристического жилья» Яны Бабиной, положительная динамика в столице может объясняться тем, что в Москве по сравнению с другими городами больше предложений по недвижимости в нежилом фонде, где можно открыть хостел.

По ее словам, это – рентабельный бизнес, поэтому в их открытие могли инвестировать как новые предприниматели, так и владельцы объектов в жилом фонде, которые решили перенести свой объект размещения в нежилой фонд.

Накануне сотрудники call-центра 2ГИС проводили опрос, большинство хостелов в жилых домах заявили, что перевели помещение в статус нежилого. Перевести жилое помещение, где расположен хостел, в статус нежилого на практике оказалось практически невозможно, поэтому никто из участников рынка этим не воспользовался, возражает член московского городского отделения «Опоры России» Евгений Насонов.

Закон о запрете хостелов в жилых домах неисполним, считает Насонов. «Это будет как с Telegram, который запрещен, но прекрасно работает», – сказал он РБК. Но если раньше можно было работать цивилизованно и обеспечивать клиентам качественные услуги, а государству – поступление налогов, то теперь эта деятельность уходит в тень, сетует представитель московской «Опоры России».

Напомним, 1 октября вступил в силу закон, который запрещает размещать хостелы в многоквартирных жилых домах. Открыть их можно будет только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа.