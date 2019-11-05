Рождаемость в Алтайском крае поставила очередной антирекорд

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения региона за январь-сентябрь текущего года.
Новых трендов не наблюдается – опубликованные данные подтверждают уже имеющие место тенденции. Так, наряду со снижением смертности, наблюдается еще большее снижение рождаемости, что в итоге приводит к сокращению численности населения. В этом году Алтайский край потерял 24 тысячи человек (умершие), тогда как родилось всего 16 тысяч. По Барнаулу пропорция примерно такая же.
Особенно странным падение рождаемости выглядит на фоне увеличивающихся выплат и различным программ поддержки демографии.
Благоприятная тенденция наблюдается в семейной сфере. Несмотря на то, что количество зарегистрированных браков в крае снизилось почти на 8% относительно аналогичного периода предыдущего года, меньше стало и разводов, количество которых сократилось более чем на четверть.
Так, на 10 тысяч зарегистрированных браков в крае в этом году пришлось всего 5,5 тысяч разводов, тогда как в прошлом году их приходилось 7,5 тысяч на 11 тысяч браков.
Аналогичный тренд фиксируется по всему Сибирскому федеральному округу, кроме республик Тыва и Алтай
Рожать на муки, это преступление против своего ребенка.
придут китйцы свои не нужны
Первый год совместной жизни называют ситцевой свадьбой. Почему назвали именно так? Ситец лёгкая, пёстрая и непрочная ткань, быстро изнашивается и теряет былую привлекательность. Если пара прожила первый год после свадьбы благополучно, она прошла первое испытание на прочность отношений. Поэтому самый первый год прожитый молодоженами и называется ситцевой свадьбой.
народ не хочет жить....