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Рождаемость в Алтайском крае поставила очередной антирекорд

Новости
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Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения региона за январь-сентябрь текущего года.

Новых трендов не наблюдается – опубликованные данные подтверждают уже имеющие место тенденции. Так, наряду со снижением смертности, наблюдается еще большее снижение рождаемости, что в итоге приводит к сокращению численности населения. В этом году Алтайский край потерял 24 тысячи человек (умершие), тогда как родилось всего 16 тысяч. По Барнаулу пропорция примерно такая же.

Особенно странным падение рождаемости выглядит на фоне увеличивающихся выплат и различным программ поддержки демографии.

Основной причиной смерти (в 43% случаев) выступают болезни системы кровообращения.

Благоприятная тенденция наблюдается в семейной сфере. Несмотря на то, что количество зарегистрированных браков в крае снизилось почти на 8% относительно аналогичного периода предыдущего года, меньше стало и разводов, количество которых сократилось более чем на четверть.

Так, на 10 тысяч зарегистрированных браков в крае в этом году пришлось всего 5,5 тысяч разводов, тогда как в прошлом году их приходилось 7,5 тысяч на 11 тысяч браков.

Все меньше и меньше: население Алтайского края сокращается на тысячу человек в месяц

Все меньше и меньше: население Алтайского края сокращается на тысячу человек в месяц

Новости

Аналогичный тренд фиксируется по всему Сибирскому федеральному округу, кроме республик Тыва и Алтай

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Автор: Максим Стрелковский

Фото: pixabay.com

Комментарии (4)

1000

юрий

народ не хочет жить....

Ответить
2019

Рожать на муки, это преступление против своего ребенка.

Ответить
елена

придут китйцы свои не нужны

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Михаил

Первый год совместной жизни называют ситцевой свадьбой. Почему назвали именно так? Ситец лёгкая, пёстрая и непрочная ткань, быстро изнашивается и теряет былую привлекательность. Если пара прожила первый год после свадьбы благополучно, она прошла первое испытание на прочность отношений. Поэтому самый первый год прожитый молодоженами и называется ситцевой свадьбой.

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