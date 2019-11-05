Рождаемость в Алтайском крае поставила очередной антирекорд

Новости 05.11.2019 15:25 3752

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения региона за январь-сентябрь текущего года.

Новых трендов не наблюдается – опубликованные данные подтверждают уже имеющие место тенденции. Так, наряду со снижением смертности, наблюдается еще большее снижение рождаемости, что в итоге приводит к сокращению численности населения. В этом году Алтайский край потерял 24 тысячи человек (умершие), тогда как родилось всего 16 тысяч. По Барнаулу пропорция примерно такая же.

Особенно странным падение рождаемости выглядит на фоне увеличивающихся выплат и различным программ поддержки демографии.

Основной причиной смерти (в 43% случаев) выступают болезни системы кровообращения.

Благоприятная тенденция наблюдается в семейной сфере. Несмотря на то, что количество зарегистрированных браков в крае снизилось почти на 8% относительно аналогичного периода предыдущего года, меньше стало и разводов, количество которых сократилось более чем на четверть.

Так, на 10 тысяч зарегистрированных браков в крае в этом году пришлось всего 5,5 тысяч разводов, тогда как в прошлом году их приходилось 7,5 тысяч на 11 тысяч браков.