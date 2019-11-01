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Одного из подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска взяли под стражу

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В Кемеровской области задержаны двое мужчин,  которых подозревают в убийстве бывшего главы города Киселевска.

Ранее сообщалось, что 31 октября во дворе частного дома было обнаружено тело 59-летнего экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева и 45-летнего начальника Беловской спасательной станции Марата Гарипова.

«В ходе осмотра места преступления  обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы. На части предметов  обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства  причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен», - говорится в сообщении ведомства.

На сайте СК говорится, что следователям удалось в кратчайшие сроки выйти на след подозреваемых. Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белово.

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По версии следствия, один из них исполнял роль водителя. «Он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления,  пока двое других находились на территории  приусадебного участка», - рассказали в СК.

По ходатайству следователя судом  одному из подозреваемых  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,  по второму задержанному  вопрос об избрании меры пресечения будет решаться сегодня.  После чего в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение. Расследование уголовного дела продолжается.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц».

Автор: Политсиб.ру

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