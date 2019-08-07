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Российские компании отказываются платить за мусор

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Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц сотавляет 65–70%. Об этом  рассказал в интервью РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», - подчеркнул Буцаев.

Он также обратил внимание на то, что для решения проблемы  следует ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». По его словам, непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор, а платит за это население.

Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная Буцаевым, - сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор».

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«В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету. Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество», - считает Буцаев.

По  его словам, стоит цель увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%.  Несмотря на неплатежи и предупреждения замглавы «Российского экологического оператора» Алексея Макрушина о том, что многие региональные мусорные компании находятся на грани банкротства, такой проблемы пока нет.

Однако руководитель госкомпании признал, что из-за неплатежей у операторов есть «кассовые разрывы». «Они покрываются из разных источников, некоторые регионы ввели субсидии. Но так дальше продолжаться не может», - резюмировал Буцаев.

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Автор: Политсиб.ру

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