Что известно об инвесторе, «продвигающем» Radisson в Барнаул

Новости 05.11.2019 13:55 2614

Сквер на площади Сахарова в Барнауле пока останется нетронутым, однако от планов строительства отеля компания-инвестор не отказалась. Краевые власти пообещал предложить им альтернативный земельный участок. "Политсибру" решил разобраться, кто конкретно стоит за потенциальным инвестором - ООО «Премиумстрой-Алтай».

Компания зарегистрирована 19 февраля 2016 года, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Совладельцами компании указаны барнаулец Иван Лужаев и москвичи, братья Илья и Андрей Савицкие. При этом доля Лужаева находится в залоге у Ильи Савицкого. Этим же троим бизнесменам принадлежит московская компания «Премиумстрой-инвест», зарегистрированная 28 февраля 2019 года. Ее основное занятие – деятельность головных офисов. По данным "Спарк-Интерфакс", у нее указан недостоверный юридический адрес.

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Судя по странице Ильи Савицкого в Facebook, на Алтай он приезжал по большей части на отдых. А вот Иван Лужаев в Барнауле известен давно и вхож в кабинеты высоких чиновников. Именно он и взаимодействует с властями, хотя не является директором компании.

В 2011 году Лужаев упоминался в качестве директора регионального представительства федеральной структуры ОАО ДЕЗЗ (деятельность единого заказчика-застройщика) и занимался поставкой модульных медицинских блоков для центра высоких медицинских технологий. О данных поставках Лужаев отчитывался губернатору региона Александру Карлину. Очевидно, что опыт сотрудничества Лужаева с властями Алтайского края оказался успешным - об этом свидетельствует тональность заголовков на официальном сайте регионального правительства.

В дальнейшем сотрудничество продолжилось, но уже на более высоком уровне. В 2016 году Лужаев обсуждал с Карлиным проект строительства реабилитационного центра в медкластере на Горе, стоимостью несколько сот млн рублей. Эти переговоры он вел уже в качестве заместителя гендиректора московской компании «ПремиумСтрой» (Москва). Фирма зарегистрирована в 2007 году, Лужаев стал ее совладельцем в августе 2017-го, приобретя половину уставного капитала. Однако инвестором стала структура под названием «ПремиумСтрой-Алтай».

В процессе строительства ребцентра был создан важный прецедент: краевыми властями принят закон, позволяющий передавать земельные участки под строительство социально значимых объектов без проведения торгов.

Также в ходе возведения объекта возник конфликт между «ПремиумСтрой-Алтай» и новосибирским ООО «СМУ БМ», которое через суд потребовало взыскать с «ПремиумСтрой-Алтай» почти 4 млн рублей.

«Исковые требования основаны на ненадлежащем исполнением ответчиком обязательств по договору подряда на выполнение работ по устройству фасада на объекте: Центр медицинской реабилитации ортопедотравматологического профиля по ул. Змеиногорский тракт, 36е в Барнауле», – говорится в материалах суда.

В настоящий момент ожидаются результаты экспертизы от Алтайской торгово-промышленной палаты.

Настоящую известность компания получила благодаря планам постройки отеля Radisson на месте сквера в центре Барнаула. Судя по всему, у "ПремиумСтрой-Алтай" существовала твердая договоренность с экс-губернатором Александром Карлиным. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что макет, не понравившийся главе региона, переделывался.

Смена руководства в крае смешала "ПремиумСтрой-Алтай" все карты. Лужаеву пришлось вновь убеждать власти принять проект строительства отеля, однако в дело вмешались общественники, сказавшие твердое "нет" застройке сквера, и новое руководство не стало их игнорировать. Лужаеву пообещали предложить на выбор несколько альтернативных земельных участков.

Чем в итоге завершится история с Radisson покажет время, однако можно с уверенностью утверждать, что мы еще услышим фамилию Лужаева применительно к Алтайскому краю.