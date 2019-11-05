Стало известно, сколько потратят на снежный городок и новогодние елки в Барнауле

Новости 05.11.2019 13:20 1994

Стали известны подробности оформления нескольких площадок Барнаула к празднованию Нового года. Информация о проведенных торгах размещена на портале госзакупок.

В рамках контракта компания «Капиталстрой» проведет работы по оформлению ряда улиц (с 20 ноября 2019 по 1 марта 2020 года), а снежный городок появится по улице Мало-Тобольская в границах проспектов Ленина и Социалистического, здесь же установят две деревянные горки. Работы необходимо выполнить с 7 по 20 декабря текущего года. Также подрядчик смонтирует девять елок на металлический каркасе, высотой 3 м. Восемь из них будут расположены на аллее по проспекту Ленина и одна по адресу Никитина, 60 у входа в администрацию Центрального района Барнаула.

Также компания займется монтажом и оформлением световых конструкций. Срок выполнения задания – до 1 декабря. На данные работы планируется направить более 1,2 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Кроме того, работы по оформлению праздничного новогоднего городка пройдут в Индустриальном районе города. Работы выполнит ООО «Глобалтелемеханик». Цена контракта также составит более 1,2 млн рублей. На эти средства предполагается установить «Снежный фонтан», светодиодные сосульки, арки и ряд других фигур. Новогоднюю елку высотой 14 м установят по адресу Энтузиастов, 12в.

Также будут выполнены работы по монтажу и иллюминации гирлянд по улицам Георгия Исакова, Малахова, Антона Петрова и другим. Также, подрядчик ООО «Кардэкспресс Барнаул» должен будет установить искусственную елку, высотой 12 м, которую предоставит администрация Ленинского района Барнаула. Сумма контракта 500 тысяч рублей.

В ближайшее время ожидается проведение аукциона на установку новогодней елки в центре города, на площади Сахарова. Напомним, что в прошлом году победителем стало МБУ «Автодорстрой». Учреждение тогда стало единственным участником торгов на установку ели и строительства снежного городка. Тогда общая стоимость работ составила 7,3 млн рублей, которые были выделены из городского бюджета. До этого организация уже неоднократно устанавливало новогоднюю ель на главной площади города.