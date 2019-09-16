Алтай снова «качает»: интенсивность в эпицентре составила 4,6 балла

В результате серьезного землетрясения, которое произошло 4 ноября в Республике Алтай, никто не пострадал. Как сообщают «Новости Горного Алтая», сейсмическое событие случилось в 9:23 часов местного времени в Кош-Агачском районе, его магнитуда составила 3,8 балла.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 271 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Его координаты: 49.89 градуса северной широты и 88.13 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 40 км от Кош-Агача.
Жертв и разрушений нет
К слову, в сентябре в Горном Алтае прошла целая серия землетрясений. Толчки ощущали в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.
По предварительной информации, разрушений, жертв и пострадавших нет.
Магнитуда подземного толчка составила 5,3 балла