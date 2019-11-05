Здание детсада в Новоалтайске рассыпается во время реконструкции?

Новости 05.11.2019 11:15 3153

В Новоалтайске продолжается капитальный ремонт детского сада «Кораблик». Однако его реконструкция вызывает ряд вопросов. Горожане заметили, что у строения разрушается угол, что вызвало серьезное беспокойство по поводу надежности восстанавливаемого здания, пишет «ТОЛК».

«Кораблик» рассыпается

Детский сад с 2007 года простоял в полном запустении. Оказалось, что уже после того, как строители приступили к работам, выяснилось, что реконструкция здания не является выходом из ситуации.

«В данный момент один угол практически полностью рассыпается. Под красивым фасадом разрушение не остановится. Здравый смысл подсказывает, что необходимо сносить это горе-здание. А ведь это детский сад. В него будут ходить порядка 300 детишек. Мы можем получить мину замедленного действия, если оставим это без внимания. В наших руках детские жизни», – пишут местные жители в соцсети.

Кстати, неравнодушные к этой проблеме жители Новоалтайска обратились за помощью к депутату городского собрания Дмитрию Гришину, который, как оказалось в дальнейшем, разделяет опасения людей:

«Этот детский сад был построен еще в советское время. Он долгое время не эксплуатировался, около 12 лет. Естественно, здание начало рушиться. Я вам больше скажу, это не просто прохожие решили, что есть опасность обрушения. Об этом сказали рабочие, которые проводили к зданию тепловые сети. В частности, они говорили о том, что рушится фундамент здания, а это, сами понимаете, не шутки».

Собеседник подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует серьезного разбирательства, в том числе нужна строительно-техническая экспертиза здания детского сада.

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Опасения беспочвенны?

Тем временем в администрации Новоалтайска уверяют, что техническое обследование здания проводилось по всем нормам. Уже после этого была подготовлена сметная документация на капитальный ремонт.

«Строительными работами не предусматривается ни усиление, ни замена ответственных конструкций в силу того, что они находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии. Никаких просадок и разрушений ответственных конструкций на здании нет. Все опасения беспочвенны. Был сфотографирован участок упавшей штукатурки на бетонном блоке на углу здания, и все это представлено как неустранимый дефект», – прокомментировал заместитель главы Новоалтайска Вячеслав Бондарев.

Известно, что на текущий момент на объекте полностью заменили отмостку. Также восстановлена работа водоотведения, восстановлены ливневые водостоки, выполнен новый дренажный колодец, заменены стяжки на полу, завершается работа по устройству новой кровли, заменен утеплитель.

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Вячеслав Бондарев несколько раз подчеркнул, что здание абсолютно сухое. Уже на этой неделе строители должны приступить к монтажу окон. После этого начнутся работы по устройству и утеплению фасада.

Согласно проекту, строительно-монтажные работы должны быть закончены к маю 2020 года. После этого будет завершено благоустройство территории. Известно, что капитальный ремонт детского сада проводится на средства федерального, краевого и городского бюджетов. Всего на эти цели направлено более 70 млн рублей.

Для справки, после реконструкции детский сад «Кораблик» будет рассчитан на 316 мест, из них более 100 мест будет отведено на ясельные группы.