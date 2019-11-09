Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Новости 05.11.2019 10:42 329

Россельхозбанк 24 октября 2019 года снизил ставки по потребительским кредитам. По ряду программ снижение составило 2 п.п.

Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,5% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

В рамках акции «Подарки всем», запущенной 24 октября 2019 года и действующей до 1 февраля 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты РСХБ, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 9,5%* годовых, остальные клиенты – по ставке 12,25%* годовых. Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона рублей, возможный срок кредита – от 6 месяцев.

Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых. На этих условиях пенсионеры в возрасте до 75 лет включительно могут получить кредит на неотложные нужды.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Банка на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте www.rshb.ru.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.