Исследование: жители Алтая не могут позволить себе много солярки

Новости 05.11.2019 10:15 750

Алтайский край вошел в пятерку регионов России с самым недоступным дизельным топливом, передает "РИА-Новости".

Больше всего солярки на среднюю зарплату можно купить в Москве и северных регионах (Ямало-Ненецком, Ненецком, Чукотском автономных округах), меньше всего — в Ивановской области, Алтайском крае и нескольких республиках Кавказа. В алтайском крае на среднюю зарплату можно приобрести лишь 510 литров солярки.

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В среднем по стране дизтопливо с начала года подешевело на 0,9%, в Алтайском крае – на 2,9%, в Республике Алтай – на 2,8%. Стоит отметить, что солярка в Сибири значительно потеряла в цене. Ее стоимость снизилась в Томской области – на 1,7%, Иркутской – 2%, Кемеровской – 5,2%, Новосибирской – 1%, Омской– 2,3%, в Хакасии – на 3,6%.

Сильнее всего дизельное топливо подешевело в Республике Тыва – на 9,6%.