Путин уволил нескольких «силовиков» и повысил главного полицейского Алтайского края

Новости 05.11.2019 9:25 2563

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких генералов Следственного комитета России, МВД и МЧС. Соответствующий документ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации. Также размещен приказ о присвоении очередного звания генерал-лейтенант начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрею Подоляну.

Что касается уволенных, то в их числе начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин.

Также в списке «сбитых летчиков» числится начальник ГУ МЧС по Республике Крым генерал-майор Александр Еремеев, руководитель четвертого следственного управления ГУ СКР Руслан Ибиев и начальник ГУ МЧС по Кировской области Михаил Лихачев. Кроме того, были уволены директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, главный инспектор МВД, генерал-майор полиции Ефрем Романов и министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов.

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Отдельного внимания заслуживает первый заместитель начальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников. В сентябре он был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 100 млн рублей. По данным СМИ, в начале 2019 года Мельников, совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым добивались получения 100 млн рублей за закрытие уголовного дела, которое было заведено на некоего бизнесмена.

Один из уволенных Руслан Ибиев известен тем, что ранее расследовал дело нефтяного предприятия ЮКОС. Тогда реальные сроки получили председатель правления Михаил Ходорковский и экс-глава совета директоров «Менатепа» Платон Лебедев. Также Ибиев принимал участие в расследовании дела о крупном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», который произошел в Перми 5 декабря 2009 года.

В числе других сотрудников, которые наоборот получили повышение числятся генерал-майор Игорь Кобзев, который назначен на должность заместителя главы МЧС, полковник Александр Кузьмин, который высшим указом должен возглавить УФСИН по Тюменской области. Новым прокурором Смоленской области на пятилетний срок стал Сергей Карапетян, руководителем управления СКР по Воронежской области - генерал-майор Кирилл Левит, а по Бурятии — генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков.