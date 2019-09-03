Кто и почему затягивает поставку оборудования в алтайские онкоцентры

Новости 05.11.2019 7:40 938

Недавно в Алтайское УФАС поступила жалоба от ООО «Алтайлабдиагностика» на действия аукционной комиссии, признавшей заявку фирмы на участие в тендере на поставку медицинского оборудования несоответствующей правилам.

Конкурс прошел еще в конце августа. Директор ООО «Алтайлабиагностика» Сергей Романов попросил отменить его итоги. Жалоба была удовлетворена, новые торги состоялись в конце сентября. Однако заявка ООО «Алтайлабдиагностика» вновь была признана несоответствующей требованиям. Это привело к повторной подаче жалобы в алтайское УФАС.

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Впрочем, на этот раз антимонопольщики решили, что жалоба необоснованна. В итоге, тендер на поставку видеоэндоскопических комплексов для учреждений, занимающихся лечением онкологии, стоимостью почти 100 млн рублей, выиграло омское ООО «ОМС», которым владеют братья Обгольц – Виталий и Владислав. В июле в СМИ появлялись сообщения о том, что бизнесмены подозреваются в срыве контракта на поставку медоборудования в новую поликлинику на сумму 30 млн рублей.

В «Алтайлабдиагностике» полагают, что на аукционах реализовывалась коррупционная схема.

«Налицо определенная схема «признания победителя», интересного заказчику и другим связанным с ним лицам, сговор с представителями компаний Страйкер, Пентакс и Карл Шторц, неэкономия бюджетных средств», – сказано в пояснительной записке, оказавшейся в распоряжении «Политсибру».

Вскоре ООО "АЛБ" проиграло еще один тендер на поставку аналогичного оборудования. На этот раз компании "Бимк-Кардио-Волга". Цена контракта составила 116 млн рублей. Заказчиком вновь выступил Минздрав Алтайского края. Издание подготовило официальный запрос в министерство с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.